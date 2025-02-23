台人「7天被詐15.6億」！10億多全因「常見1手法」被騙走

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「165打詐儀錶板」統計，本周（2月16至22日）詐騙金額為15億6691.9萬，比上周少了3百多萬；受理案件則有3279件，仍以「假投資詐騙」佔最大宗，被騙了10億多元；而假網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙分別以557件及361件排第二和第三名。

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計出爐，本周全台被詐騙15億6619.9萬，和上周（15億6320.6萬）相比差不多。本周詐騙受理數則有3279件，其中仍依假投資詐騙619件居冠，第二、第三則是網路購物詐騙557件、假買家騙賣家詐騙631件。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 2/16 363 1億 3,233.8 萬 2/17 490 2億 6,861.2 萬 2/18 505 1億 9,566.7 萬 2/19 477 2億 6,224.4 萬 2/20 501 2億 2,748.6 萬 2/21 485 3億 4,523.5 萬 2/22 458 1億 7,533.8 萬 本周統計 3,279 15億 6,691.9 萬

從表格可進一步發現，本周假投資詐騙金額為10億8312.7萬，網路購物詐騙2153.5萬，假買家騙賣家詐騙3371.1萬。

詐騙類型 受理件數 詐騙金額 假投資詐騙 619 10億 8,312.7 萬 網路購物詐騙 557 2,153.5 萬 假買家騙賣家詐騙 361 3,371.1 萬

至於三種最大宗的詐騙手法解析，首先「假投資詐騙」要注意5手法，「1、成立假投資LINE群組，誘使加入。」「2、在假投資LINE群組裏，設計熱烈對話來營造『投資成功』假象。」「3、引誘下載假投資APP，索取並代管網銀帳號與密碼。」「4、以小額獲利，慫恿加碼巨額資金，或抵押不動產再進場。」「5、取得動產、不動產後失聯。」

網路購物則要注意3手法，「1、在拍賣購物平台刊登低價商品廣告。」「2、謊稱繞過交易平台可享更多優惠，誘使匯款。」「3、取得匯款後，發送仿冒商品或直接失聯。」

假買家騙賣家詐騙注意3手法，「1、假買家在社群媒體表現對特定商品的興趣，並要求在7-11 賣貨便交易。」「2、謊稱7-11 賣貨便帳戶問題，主動提供假客服連結。」「3、假客服謊稱辦理金流認證，誘使在網銀或ATM上輸入銀行帳號、密碼及其他驗證資訊，導致匯款。」