婦險抵押房產貸900萬餵詐團　南投警「地政防詐群組」建功

記者高堂堯／南投報導

82歲周姓婦人日前前往南投地政事務所設定房屋抵押，欲借貸900萬元，地政所發現有異狀而透過首日建立的防詐群組通報警方；員警到場發現婦人已受詐騙集團的假投資詐術誆騙，立即向其進行反詐宣導，成功阻止周婦血汗錢流入不法份子口袋。

▲「警政&地政 南投防詐聯繫群組」創群首日即攔阻900萬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，近來詐團風向轉變，多誘導民眾抵押名下不動產設定貸款、進行高金額高風險虛假投資，造成血本無歸甚至面臨無家可歸之冏境；該分局偵查隊長張文慈、南投派出所長陳俊宏日前拜訪南投地政事務主任羅秀園，共同商討防詐事宜，並在21日成立地政與警政防詐聯繫通報群組，在21日上線第一天即建功。

南投分局指出，當天接獲南投地政事務所通報後，即刻指派員警馳赴現場，經了解為周姓婦人表示有借貸需求，所以偕同朋友介紹之代書，前來設定房屋抵押；現場處理員警詢問其貸款原因，周婦卻支吾其詞並語帶保留，僅告知是「還貸款」，員警進而眼尖發現周婦已多次遭金融機構通報攔阻，隨即向他進行反詐宣導，並提供相關案例勸說，周婦才恍然大悟、打消念頭放棄抵押離去；而陪同周婦前往地政所的女性代書是否涉及不法，警方持續釐清中。

南投分局長洪秋賢表示，不動產價值高，更是多數民眾安身立命所在，建立地政、警政橫向通報機制，意在民眾臨櫃時能主動關懷提問，如發現疑似詐騙情形，可在群組通報警察機關到場協助；另警察機關接獲民眾報案疑似遭詐騙抵押房產，亦可立即啟動通報地政機關協助管制，即時保護民眾身家財產安全，攜手防範詐騙。