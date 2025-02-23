台大畢業歌《上台大便》領先對手！　爆點藏結尾

▲台大。（圖／記者賴志昶攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣大學畢業生聯誼會近日舉辦2025年畢業歌投票活動，其中一首匿名創作歌曲《上台大便》意外成為最受關注的作品，不僅因詼諧有趣的歌名，其歌詞內容唱出許多畢業生不想踏入社會的心聲，更因歌曲結尾的「最後一句話」，讓網友們紛紛留言力挺，「讓他上！」

台大畢聯會的畢業歌投票將於2月28日晚上11時59分截止，投票結果分為應屆畢業生Google表單投票（占75%）與YouTube影片觀看數（占25%）兩部分決定。

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目前，《上台大便》在YouTube點閱數已突破3.6萬，幾乎等於其他6首歌曲的總和，也是唯一留言數破百的作品，在討論度上大幅領先其他參賽歌曲。

《上台大便》詞曲、演唱皆為匿名，開場便強調「不想畢業」的心情，並唱出畢業生的現實焦慮，「不想被問每個月薪水，找不到工作上台大便。誰說上台大就會很有錢，我的帳戶從來沒破千。」

其中，歌詞疑似暗示創作者來自社會系，並點出就業市場對人文社科背景的偏見，「就業博覽會，當我說『台大社會』，怎麼廠商笑臉就不見？」、「文組只能拿兩萬六，資本主義的社會結構，老闆拚命剝削勞工，畢業即失業就是我。」

這首歌全長2分47秒，但真正的亮點來自歌曲結束後的最後一句——在2分41秒的時候，演唱者突然撂下一句話，「這首歌如果上了，我就上台大便。」

網友紛紛留言支持，「原本就很好聽了，但衝著最後一句一定要讓他上」、「台大畢業歌果然不會讓人失望」、「不想憋就上台大」、「暱名學妹加油，這首一定要當畢業歌」、「這絕對可以紅吧！」

台大畢聯會2025年畢業歌人氣投票號次歌曲：

1.《上台大便》：https://youtu.be/4QhBo4UA2UE

2.《成長的軌跡》：https://youtu.be/ZHyUlVR2UyQ

3.《椰林故事》：https://youtu.be/uugWg_Hcino

4.《臺大騙我》：https://youtu.be/MaFUbPWU02w

5.《Demo》：https://youtu.be/fQDJFOYmWAo

6.《The End?》：https://youtu.be/a-h66LqRoGk

7.《逃離這座森林》：https://youtu.be/z-fnGVxEHAU