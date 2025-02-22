粉絲見面會？台大生「擠上1堂課」超狂一幕曝　上過讚爆：大神

▲超多學生想加簽李教授的機器學習選修課。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

台大日前開學，有台大生21日分享某間教室前排爆人潮的畫面，全都是要加簽某位教授的課程，「李宏毅機器學習的加簽奇景…一路擠到門外，太神啦！」畫面讓網友紛紛笑呼，「全台灣學ML的共同教授」、「人多到，我還以為是哪個明星來學校辦簽唱會了」、「超讚，放在網路的內容也超級頂。」

該名台大生在Threads貼出教室外排爆的照片，「李宏毅機器學習的加簽奇景… 一路擠到門外，太神啦」，更在留言處直呼，人多到在外面完全看不到教室裡面長怎樣的程度，「太狠了」。

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之後他又再度貼出一小段畫面，是他在人潮中努力拉近手機鏡頭，好不容易拍到李宏毅教授側臉的照片，「這位神有點太狠，千辛萬苦才用手機看到教授的英姿，甚至沒能親眼看到」，該堂課是他目前在台大遇到最爆滿的課，最後慶幸笑呼，「還好加簽電資系全簽。」

貼文引發熱議，「前幾年去的時候塞滿整間教室，但也沒到外面全是人這麼誇張XD 」、「當年修課300多個人修哈哈哈」、「看YT唯一不會調倍速的就是李宏毅的課了，好想看到本人」、「在現場，大型粉絲見面會。」有別系學生還留言透露，「不是電資學院全簽，電子所、光電所、生醫電資所都沒得加」，語氣超悲傷。

其中，還有非台大學生也大推李宏毅教授，「加簽不到的到YT自學（77級大大學姐留言）」、「雖然不是台大學生，已經出社會工作了，我都看他的YT」、「實話說，因為李宏毅影片讓我跨領域仔有幸到美國留學最後上岸Sr MLE」、「他的影片真的超棒，我準備生成式AI的證照考試，都看他的影片。」

※本文獲原PO授權引用。