想脫單要先「下船療傷」！約會教練：你恢單愛自己，我更高興

▲約會教練分享，與其降低標準填補內心空虛，離開不適合的人、「愛自己」是更理想的結果。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

美國知名約會教練馬修．赫西曾撰寫暢銷書《Get the Guy》爆紅，如今他再出新書，自爆曾經是「渣男」也曾是「暈船仔」，經歷豐富的感情經驗後，企圖幫更多女性培養自信，還說如果因為這本書脫單，他會很高興；「但如果因這本書而與不該在一起的人分手、恢復單身，我也會一樣高興。」愛自己、愛上生活、不急於尋找一段感情來填補空洞「才是最理想的結果。」

馬修．赫西（Matthew Hussey）是美國暢銷作家、兩性關係教練、約會專家，他從19歲起就因為擅長以男性視角來同理女性，並分享男性的心理、追男攻略，課程和文章都被瘋傳，除了社群粉絲破千萬，YouTube頻道更累積5.3億觀看次數、321萬人訂閱。

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在被列為「脫單聖經」的暢銷書《Get the Guy》出版多年後，如今他已成為人夫，新書《你的Right One正在路上》除了同樣有「脫單」、「找到理想愛情」的主題，還專攻「下船、療傷、打造核心自信」的內容。

▲約會教練馬修．赫西新書《你的Right One正在路上》將來台發行。（圖／三采提供）

針對許多女性會有的困惑「前一天還秒讀秒回，隔天怎麼人就不見？」、「為什麼他分手後可以這麼快走出來？」、「曖昧了這麼久，還是無法進入關係⋯⋯怎麼辦？」、「要怎麼放下一個連面都沒見過的人？」、「「每段戀情都不長久，是不是我有問題？」他再度以男性視角來細心說明，並提供讀者療傷、恢復自信的建議。

馬修還在書中自爆，因為自己19歲就成為專業約會教練，「太了解女人」而在不知不覺間成為渣男，同時和好幾個人約會、從來不想確認關係、偶爾失聯、上床後變得冷淡。「我告訴女性應該提防怎麼樣的人，而篩選標準通常是參考年輕魯莽的我自己。」他自知「傷害了許多人」。

直到某一場戀愛，他成了「暈船仔」，也就是索求關注的那方，甚至把對方的「忽冷忽熱」歸咎於是自己要求太多。我大部分的核心需求都沒有得到滿足，卻仍舊樂意在這段關係中扮演殉道者。

經歷過心碎，馬修發現，要找到一個真心喜歡的人真的很難，就算找到了，對方可能還沒有準備好，也可能「根本就想要不同的東西」。而內心的恐懼、焦慮，會導致內耗、自我破壞、迷失，看著身邊朋友有半，更顯孤單，「脫單心切」可能讓人在不知不覺中降低標準，選擇不適合的對象，在關係中顯得卑微。

▲感情中的「暈船仔」容易自我懷疑。（圖／CFP）

他認清，「我們必須建立新的篩選標準，並培養支撐這些標準的自信」。因此在新書中，他陪伴讀者分析「海王、海后」的心態，讓讀者懂得「暫停」，並有指標依據分辨對方是否具備「好伴侶品質」，不要因為缺乏自信，而認為非他不可。

包括提醒暈船仔「對方回你訊息，不等於喜歡你」，提供6個步驟，區分注意力和真實意圖，讓讀者避免患得患失，而是把重心和焦點拉回自己身上，不用引發「鬥牛犬心態」動員一切來挽留對方。

他表示，經過心碎才明白，對於努力走出失戀痛苦的人，愉悅地提供「訣竅」，可能不是正確的方式，希望新書能將幫助讀者培養自信、熱愛生活。

馬修直言，「如果你因為我的書而找到愛情，我會很高興。如果你因為我的書而與不應該在一起的人分手、恢復單身，我也會一樣高興。如果你在讀完這本書後，決定不急於尋找一段感情，因為你愛上了自己的生活、愛上做自己，不再試圖尋找某個讓你感覺良好的人來填補內心的空洞，這才是最理想的結果。」

《你的Right One正在路上》將來台發行繁體中文版，由三采文化出版，預計於2月27日上市。