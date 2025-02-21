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公股行員抵押房子被騙1500萬！家人苦勸仍堅信：能賺1.3億

北市傳出有資深公股行員退休在即，卻疑似誤信詐團話術遭詐至少1500萬元，並將房屋設定抵押，家人察覺有異要其報警遭拒，相當無奈。(圖／民眾提供)

▲北市傳出有資深公股行員退休在即，卻疑似誤信詐團話術遭詐至少1500萬元，並將房屋設定抵押，家人察覺有異要其報警遭拒，相當無奈。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

北市驚傳有公股行員遭詐千萬！近年來詐團以假投資話術騙光民眾手上所有能動用的資產現金，隨後再與民間資產公司聯手，誘騙民眾將名下房地產設定抵押貸款，將民眾吃乾抹淨還讓民眾因此背負龐大債務的手法層出不窮。而本刊日前獲報，北市一間公股銀行的資深行員其疑似誤信詐團手法，加入Line群組投資飆股，前後投資至少1500萬元，同時將自己名下位於松山區光復南路的套房抵押，並向周邊親友借錢投資，親友一聽察覺有異，當即要行員報警止損，孰料卻反被責怪，「不要擋我發財」。

據了解，該名公股資深行員於北市某銀行任職多年，即將在明年初退休，平時上班勤勤懇懇，辛苦了一輩子好不容易攢下一筆積蓄，並在北市松山區與中山區購入2棟套房房產，孰料自去年底起，該名資深行員就被發現其時常在家講電話，且每次通話時間都相當長，內容還均提到「投資」、「股票」等字眼。

該名行員的丈夫先是察覺有異，加上逐漸聽聞妻子向娘家借錢，一開口就是3、500萬，由於借貸金額過大因而遭拒，隨後竟開始向夫家親戚借錢，但妻子卻堅決拒絕讓丈夫察看手機，讓丈夫驚覺妻子疑似誤入詐團圈套，雙方因此發生爭執，一度吵到欲簽字離婚，惟妻子仍堅決拒絕報警。

而該名行員多次向親戚借款被拒後仍不放棄，先是聯絡小叔表示自己近期因投資「鑽石一號」股票，並加入「星利專案」，她已投資千萬對方稱其可拿回1.3億元，且對方知道自己退休在即，邀請她前往擔任某公司財務長，若要想拿出先前投資的現金，還得需繳納350萬元才能領回，否則相關款項將全數被捐出給孤兒院。小叔一聽當即察覺是詐騙，行員卻只是要小叔與「老師」聯絡，試圖證明清白，小叔當即則表示該帳號明顯是冒用他人照片，仍無法說服嫂嫂相信自己被騙。

20日上午，丈夫和自己的親弟弟決定直接報警，和員警講述情況後，由於仍需由本人報案案件才能被受理偵辦，先是帶著2名派出所員警前往妻子工作的銀行，孰料進入銀行內才得知，銀行經理早在去年11月就察覺該名行員的帳戶有大量高額資金異動，進一步詢問其用途，行員支支吾吾無法回答，先是表示自己欲在內湖購屋，卻無法說出明確的地址，隨後又表明是為投資股票，讓經理察覺有異，也曾帶著行員前往報警，卻遭到對方拒絕，堅稱自己僅是「投資」。而經理苦勸無果後，於去年底再接獲其他分行通報表示，該名行員欲將房地產抵押貸款550萬，當即出手阻擋，眼見苦勸無果，只好先將行員調離櫃台，避免其與客戶接觸衍生事端。

然而更糟糕的是，就算丈夫和小叔帶著員警到場表明情況，員警進一步詢問是否可以查看行員手機與投資資訊，卻當場遭到拒絕，表示「我又沒跟你借錢，你們憑什麼要看我的手機」、「我絕對不會被騙」等語，警方無奈之下只好不斷向其解釋說明，卻仍遭到拒絕，只好無功而返，並要其家人近期對其多關心留意，避免損失進一步擴大。

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