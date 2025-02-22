3年爽中180萬！　幸運港男自曝中7個獎過程「一模一樣」

▲港男分享3年2次中7個三獎中獎過程均相同，都是喝酒前投注中獎。（示意圖／翻攝 百度）

文／香港01

運氣降臨時，可能隨便投注買六合彩都中完又中！有港男近日在網上發文分享中六合彩的經歷，並上傳照片作證，指3年來中了2次三獎，因屬複式投注，故總共中了7個三獎，而他透露2次共花了5000元投注，合共贏得逾45萬元港幣獎金，真的可說是「橫財就手」！

該名網友自爆2次都是在飲酒前投注，翌日醒來在宿醉中對彩票，即發現中了獎，而其幸運經歷令不少網民大表羨慕，紛紛表示「我都想中一下」、「何時換我中」。

喝酒前投注 宿醉中對號碼證中獎



這位幸運香港網友在社交平台Threads發帖分享10多年前中過2次六合彩三獎的經歷。他表示，以前甚是熱衷投注六合彩，分別於2012年10月及2015年9月各中過約20萬元獎金（單位：港幣，同下），並笑言2次投注六合彩也是在喝酒前，翌日宿醉中對彩票號碼，結果發現中獎。

網友透露，2012年10月時花了3000元投注六合彩，翌日發現「原來差一個字中頭獎」，當時頭獎有3000萬，他自行選取號碼，「因為買9個字中四個是三獎」，贏得約26萬元獎金。2015年9月，他改為投注電腦票，花了2000元，「第二朝起身又是三獎，不過今次電腦飛8個字，所以得3個三獎」，並贏得約19.6萬元獎金。（按當時2012、2015年港幣對台幣匯率換算約180萬台幣）

▲幸運港男稱：自己中了三次後，運氣似乎也用完。（示意圖／翻攝 百度）

往後投注未再中大獎：我的財運沒了

從網友上傳的2張「派彩及兌現記錄」照片可見，他3年內2次中三獎，共贏得約45.6萬元，而照片中還有大捆現金。

但是，他隨後的3年也不時投注六合彩，但自2019年起就戒掉這個習慣，而對上2次超過1億獎金的時期，他也有投注少許，可惜均未中獎，「哪知道只中了3個字，剩下的財運沒有了」。

網民好奇樓主如何使用獎金

帖文引起網民熱烈討論，不少人表示羨慕，亦有人好奇樓主如何使用兩筆獎金，並詢問「有沒有捐錢做善事？」、「那時錢怎麼用」、「有沒有儲蓄或是買特別的東西」。

該名網友回應第一次中獎後花了數萬元請了不少朋友吃飯，「當時我很大方，請吃飯就花3萬元，那次很多人一起吃，錢一下子花完了」；第二次中獎則「好像有捐一點錢」。

善心網民中獎後派飯給長者

另有網民就分享自己的中獎經驗，有人中過三獎贏得數萬元，決定用以行善，於深水埗某長期向基層人士義贈飯菜的餐廳訂購飯盒派飯給長者，「橫財再加上六合彩係香港人集氣的錢，當然用好運的錢去用另一個方式支持回饋香港人，見到阿公阿婆都吃的很開心」；他的善舉也獲得網民讚揚。