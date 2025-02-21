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大陸 大陸焦點 特派現場

殘障廁所激戰片瘋傳！啪啪聲響徹街頭　大媽不忍了出手霸氣絕殺

▲旺角公園廁所激戰片瘋傳。（圖／翻攝自香港突發事故報料區及討論區）

▲旺角花園街上某殘障廁所內傳來激情連結聲。（圖／翻攝自香港突發事故報料區及討論區）

記者曾羿翔／綜合報導

香港再傳活春宮案件，網路近日瘋傳一段影片，旺角花園街上某殘障廁所，疑似傳出激戰連續啪啪聲，且聲音已影響到附近範圍的民眾，引來不少人圍觀。

影片在臉書群組「香港突發事故報料區及討論區」PO出，事件發生當下現場有位大媽看不下去，直接走到廁所門前，先是彎下腰透過門板通風口查看內部情況，接著用力敲打門要求降低音量，大聲喊道「小聲一點啊！好吵啊！」現場傳來圍觀人士的陣陣笑聲。

▲旺角公園廁所激戰片瘋傳。（圖／翻攝自香港突發事故報料區及討論區）

▲門外大媽走上前彎腰透過通風口，想查看內部狀況。（圖／翻攝自香港突發事故報料區及討論區）

影片吸引許多網友討論並留言，「大媽好有種」、「內部進行維修中」、「人家在裡面拍手啦」、「好想知道後來裡面的人後來如何走出廁所」、「應該是兩位君子裡面」。

不過，也有人質疑影片真實性「是為了拍來賺流量的。」根據香港當地《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第一級罰款2000元（約新台幣8,310元）及監禁6個月。

▼大媽用力敲打門要求降低音量。（圖／翻攝自香港突發事故報料區及討論區）

▲旺角公園廁所激戰片瘋傳。（圖／翻攝自香港突發事故報料區及討論區）

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