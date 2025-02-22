　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

▲大倉久和大飯店。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和大飯店傳食物中毒，北市衛生局稽查結果「符合規範」。（圖／大倉久和）

記者柯沛辰／綜合報導

北市知名日系飯店「大倉久和」被民眾指控，企業約40人本月15日前往吃春酒，不料餐敘後竟有超過一半的人上吐下瀉，疑似感染諾羅，憤而在19日向北市衛生局陳情，並在Google留下負評。事實上，北市衛生局恰巧在接獲陳情前一天才例行稽查，結果顯示「符合規範」，因此不會再派案稽查。

某企業一名員工投訴，公司全體40多人到飯店吃春酒，結果隔天超過一半的同事上吐下瀉、狂跑廁所，且出現腸胃炎等相關症狀，經就醫，確診是諾羅病毒，形同公司「一半都陣亡」。其中，有人懷疑是大倉久和提供的冷盤出問題，飯店應負全責，因此在Google評論留言「春酒食物中毒，飯店完全不處理。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，北市衛生局回應，2月19日接獲民眾陳情，但衛生局早在1月21日前往稽查、2月18日再度前往複查，尚符合食品良好衛生規範準則，因此不會再派案稽查。衛生局表示，本案目前尚無接獲醫院通報疑似食中毒，有醫院通報，才會啟動食品中毒調查流程。

大倉久和表示，2月17日接獲民眾來電後，隨即啟動內部調查，並持續積極處理，與顧客保持密切聯繫，而衛生局18日正好例行稽查，結果顯示飯店符合食品良好衛生規範準則。

大倉久和強調，鑑於近期流感病毒及諾羅病毒流行，已全面加強食品安全與衛生管理，包含強化環境清潔，並密切關注所有員工健康狀況，內外場人員皆已全面配戴口罩，以確保用餐環境安全與衛生。

▼北市大倉久和飯店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北大倉久和飯店。（圖／記者湯興漢攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「台灣是非常可敬的對手」　西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

世新大學販賣機太前衛　一票女大生瘋傳狂問「轉學來得及嗎」

台灣唯一入榜！「Rufous」獲世界百大咖啡館第85名

一年只賣一次！好市多「精品咖啡豆」上架　內行掃貨曝不輸星巴克

陸客來台吃「經典小吃」秒上癮！過來人一看秒懂：每晚都要買

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

廚房海綿「細菌量和糞便差不多」　專家建議換1物！

大姑提「2理由」不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

台中新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊、1樓人潮剩3成

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

見媽出門弟哭鬧不吃晚餐　下秒竟轉頭問嬤煮湯了嗎XD

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

世新大學販賣機太前衛　一票女大生瘋傳狂問「轉學來得及嗎」

台灣唯一入榜！「Rufous」獲世界百大咖啡館第85名

一年只賣一次！好市多「精品咖啡豆」上架　內行掃貨曝不輸星巴克

陸客來台吃「經典小吃」秒上癮！過來人一看秒懂：每晚都要買

快訊／4縣市大雨特報！東北季風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

廚房海綿「細菌量和糞便差不多」　專家建議換1物！

大姑提「2理由」不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

台中新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊、1樓人潮剩3成

中國多地司法系統接入DeepSeek　加快辦案速度

DeepSeek爆紅　中國出手整治AI造假亂象

來自大谷翔平的故鄉！日本「前澤牛」首登台中

陸方恢復「兩岸共打」通報　關鍵竟是「鹹粥阿嬤金孫」

大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

日本傳奇捕手里崎智也來台　擔任評審親自挑選赴日高校留學選手

快訊／魚類研究國寶「老漁翁」沈世傑教授驚傳逝世　耆壽99歲

瑪莎拉蒂「全新道路版賽車」預告4月登台！V6雙渦輪引擎榨640匹

牙齒變黑不一定是蛀牙　醫生曝另1大常見原因：牙籤輕刮就能判斷

美官員控中共「竊取一代人的技術」！擬禁中國人進國家實驗室

【我想出去玩嘛】調皮汪曾「開家門遛狗」　打不開紗窗面露哀怨臉XD

生活熱門新聞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

陸客來台吃「經典小吃」上癮！過來人秒懂

能跑能跳！他點名「坤達是逃兵大王」　遭網轟

新光三越氣爆後第9天　大遠百鼎泰豐無人排隊

一蘭拉麵「招待1族群」每天免費吃2碗！

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」！內行給答案

畢旅2小時「新竹巨城殺到台北101」！全場看傻

大姑2理由不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

拚威力彩20億！他長這樣「一定要加碼」

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

世新大學販賣機太前衛　一票女大生羨慕「想轉學」

嫌台人素質差！日網紅列4點「99%日本人無法辨認台灣人」

更多熱門

相關新聞

台南義警中隊長王正坤醫師辦義警春酒黃偉哲感謝維護春安

台南義警中隊長王正坤醫師辦義警春酒黃偉哲感謝維護春安

台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，感謝義警們於春節期間，積極投入維護春節治安工作，市長黃偉哲出席義警餐會，感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。

上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客

上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客

才開學2天！高雄國小畢旅爆諾羅群聚

才開學2天！高雄國小畢旅爆諾羅群聚

晶華攜手韓國「裸感草莓蛋糕」搶客　估創造千萬業績挹注Q1營收

晶華攜手韓國「裸感草莓蛋糕」搶客　估創造千萬業績挹注Q1營收

諾羅來襲！單週30萬人腹瀉就診　蒼藍鴿列4點須知：沒特效藥

諾羅來襲！單週30萬人腹瀉就診　蒼藍鴿列4點須知：沒特效藥

關鍵字：

大倉久和春酒諾羅上吐下瀉

讀者迴響

熱門新聞

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

西班牙教頭：台灣是非常可敬的對手

中華隊9下反撲未果　5比12慘敗西班牙

曾豪駒鬆口徐若熙身體不適　狀況待觀察

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

小優昔亂講話惹怒前輩！　險遭封殺片段被挖

中華隊明戰南非　曾總賽後透露先發

梧桐妹解放「豹紋比基尼」起身辣秀側身S曲線！

曾豪駒扛輸球責任　配球思維再檢討

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面