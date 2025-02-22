大倉久和爆食物中毒！20人春酒後上吐下瀉　衛生局稽查結果出爐

▲大倉久和大飯店傳食物中毒，北市衛生局稽查結果「符合規範」。（圖／大倉久和）

記者柯沛辰／綜合報導

北市知名日系飯店「大倉久和」被民眾指控，企業約40人本月15日前往吃春酒，不料餐敘後竟有超過一半的人上吐下瀉，疑似感染諾羅，憤而在19日向北市衛生局陳情，並在Google留下負評。事實上，北市衛生局恰巧在接獲陳情前一天才例行稽查，結果顯示「符合規範」，因此不會再派案稽查。

某企業一名員工投訴，公司全體40多人到飯店吃春酒，結果隔天超過一半的同事上吐下瀉、狂跑廁所，且出現腸胃炎等相關症狀，經就醫，確診是諾羅病毒，形同公司「一半都陣亡」。其中，有人懷疑是大倉久和提供的冷盤出問題，飯店應負全責，因此在Google評論留言「春酒食物中毒，飯店完全不處理。」

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對此，北市衛生局回應，2月19日接獲民眾陳情，但衛生局早在1月21日前往稽查、2月18日再度前往複查，尚符合食品良好衛生規範準則，因此不會再派案稽查。衛生局表示，本案目前尚無接獲醫院通報疑似食中毒，有醫院通報，才會啟動食品中毒調查流程。

大倉久和表示，2月17日接獲民眾來電後，隨即啟動內部調查，並持續積極處理，與顧客保持密切聯繫，而衛生局18日正好例行稽查，結果顯示飯店符合食品良好衛生規範準則。

大倉久和強調，鑑於近期流感病毒及諾羅病毒流行，已全面加強食品安全與衛生管理，包含強化環境清潔，並密切關注所有員工健康狀況，內外場人員皆已全面配戴口罩，以確保用餐環境安全與衛生。

▼北市大倉久和飯店。（圖／記者湯興漢攝）