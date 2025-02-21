曹興誠喊遭「鋪天蓋地人格霸凌」！徐巧芯傻眼：大家逼你交女友？

▲曹興誠指稱，自己受到鋪天蓋地的隱私侵犯、人格霸凌。（資料照／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

聯電創辦人曹興誠近日被爆外遇，事件受到不少討論，他21日為此發文，指稱自己臨老還在護衛國家安全，卻遭受鋪天蓋地的隱私侵犯與人格霸凌，面對這種情況他不會退卻。不過，國民黨立委徐巧芯看見發文，則是留言回酸「女朋友是大家逼您交的嗎」，雙方隔空交火，氣氛劍拔弩張。

曹興誠21日在臉書上發文，指稱受到他的贊助，哈利法克斯（Halifax）國際安全論壇20日終於在台北登場，這是論壇成立16年以來，首次在加拿大之外的地方舉辦。

曹興誠說，論壇上獲邀的人士，包含總統賴清德、前總統蔡英文、日本前首相夫人安倍女士，以及副總統蕭美琴、前加拿大國防部長、美國眾議院議員及烏克蘭重要官員等，開幕時國際媒體也幾乎全到。

不過，曹興誠說，國內電視媒體也幾乎全部出現，令主辦方相當訝異。後來主辦方得知，國內媒體很關心他過去交了什麼女朋友時，也不禁失笑。

▲對於曹興誠的說法，徐巧芯提出質疑，雙方隔空交火。（資料照／記者屠惠剛攝）



「我也只好苦笑。」曹興誠提到，一名對台灣有諸多貢獻、臨老還在護衛國家安全的平民，竟然遭受鋪天蓋地的隱私侵犯、人格霸凌，這僅是因為他掛名成為罷免團體的領銜人。

曹興誠指出，面對這種霸凌，他不能退卻，「因爲這是中共在後面指揮的，紅衛兵式的攻擊。我退了，他們會更加囂張，以後台灣百姓可能每天都活在文化大革命的浩劫裡。我只能更堅定的支持罷免；我相信罷免一定會贏得壓倒性的勝利，清除這些邪惡，替我討回公道。」

不過，徐巧芯則是在留言區回擊，「誰霸凌您呢？女朋友是大家逼您交的嗎？」大眾討論的議題，並非曹興誠交了多少女友，而是這名女子是中國大陸的企業家，「您是否被滲透，嘴上說著反共其實目的是亂台？」

徐巧芯指出，在重要的會議上，該討論的是國際國防安全等大事，曹興誠卻在這種場合提到罷免、提到疑似與小三出軌的照片，「不是貽笑大方嗎？總統等國安高層都在台下，您跑去講過自己的私事，適宜嗎？」

徐巧芯的留言經過發布以後，下方立即有立場不同的支持者回覆，留言區儼然變成了戰場。對此，曹興誠則是不甘示弱，留言「你敢出來跟我面對面辯論嗎」，雙方氣氛劍拔弩張。