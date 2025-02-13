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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府業務費遭藍白刪凍73％　暫停假日開放參觀　

▲▼總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安在府內發送春聯。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

為因應立法院審議114年度預算刪凍結果，總統府考量整體政務及業務基本維運，敲定自114年2月15日起，暫停每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。

總統府表示，總統府建築為百年國定古蹟，為國內、外觀光客熱門參觀景點之一。去年520後，總統府全面更新展場，推出「民主方舟：臺灣永續前行」常設展，及「超！台！漫！－漫畫裡的臺灣百味」特展。從去年10月19日重新開放民眾參觀迄今，參觀已達5萬人次。

總統府指出，尤其今年元旦假日當天，總統府大開放結合民主市集、動畫電影播映，及主題講座等活動，吸引大批民眾前來參與，並獲得廣泛正面迴響，而元旦當天參觀高達9,408人次，創下近年單日進場人數的最高紀錄。

不過，立法院審議114年度中央政府總預算三讀結果，總統府業務費被刪減13%，並凍結70%；其中，被刪凍的預算包括水電費、開放參觀、志工交通及誤餐費、警衛人員勤務費等，已大幅影響總統府開放參觀所需開支。

對此，總統府指出，在預算解凍期限未明的狀態下，總統府仍須盡力維持各項政務及業務基本維運，不僅將逐步、漸進著手進行各項撙節計畫，更必須在有限的財源下，撙節調度各項計畫之預算配置。因此，在預算尚未解凍前，將先行暫停假日開放參觀，但仍維持平日參觀，至於後續平日開放是否縮減，及未來是否重新啟動假日開放，則將審慎評估辦理及公告，造成民眾不便，敬請各界海涵見諒。

▼賴清德、蕭美琴去年10月出席總統府全新常設展「民主方舟：台灣永續前行」。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德、蕭美琴出席總統府全新常設展「民主方舟：台灣永續前行」暨漫畫特展「超！台！漫！--漫畫裡的臺灣百味」開展活動。（圖／總統府提供）

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關鍵字：

總統府假日參觀預算影響維運民眾参观

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