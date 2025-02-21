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高雄國賓重新評估「符合危老重建」　自救會不信！質疑鑑定公信力

▲▼高雄國賓大飯店,高雄國賓 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄國賓飯店因危老重建，容積率達1142%引起爭議 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄國賓飯店去年因危老重建容積率高達1142%，遭外界重新檢視，高雄市工務局事後急轉彎宣布，將委託公正專業第三方重新評估，20日評估結果出爐，仍達危老重建標準。不過，愛河流域居民自救會今（21）日發聲明質疑，該結構技師公會的鑑定報告公信力，呼籲監察院應立即介入，徹查高雄市政府在危老容積獎勳審查過程中的疏失。

高雄市工務局委託台灣省結構工程技師公會，對高雄國賓飯店進行重新耐震初評，20日公布評估結果，顯示該建物危險度總評估分數R值為53.08，符合危險老舊建築物重建標準。

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▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

▲質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶曾拉布條抗議「容積獎勵不合理」。（資料照／記者賴文萱攝）

愛河流域居民自救會今發聲明指出，自救會於去年11月27日向監察院陳情，指出該飯店在申請危老容積獎勳時所提交的建築物耐震評估報告存在明顯瑕疵，監察院去年12月9日發函要求高雄市政府解釋。

自救會表示，高雄國賓飯店的結構安全評估報告在不到一年內，從原本的R值26.87分上升至65.71分，差異過大，顯示出報告內容缺乏一致性，且不符合專業標準。依據自救會所提出的疑慮，原本109年由高雄市建築師公會所進行的結構檢測報告評估，顯示國賓飯店的耐震能力並無疑慮。

然而，後來委託台北市結構技師公會進行的報告，則將危險度評分提高，並指出該建築需要進行補強或拆除。兩份報告的差異引發了關於評估過程是否符合專業規範的質疑。

自救會說，根據專家分析，內政部營建署所採用的建築物耐震評估報告程序應該是統一且標準化的，然而在此次的評估過程中，疑似存在結構柱數量不同等重大錯誤，這些錯誤未能被徹底檢視。

由於高雄市政府未能對報告進行實質審查，僅依賴形式審查而核准容積獎勳，這不僅可能引發市民的公共利益受損，也將財政資源無謂浪費在錯誤的評估報告上。

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

▲質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶曾拉布條抗議「容積獎勵不合理」。（資料照／記者賴文萱攝）

自救會又指，民國105年206美濃地震倒塌死亡113人的維冠大樓，近日又在法院再審當中。再審的理由是某結構技師公會提出的鑑定報告證明維冠大樓的結構設計是安全的，這個已經被證實倒塌的主因是結構設計錯誤所導致，該結構技師公會竟做出相反的結論，此案件足以佐證結構技師公會的鑑定報告公信力已遭受到質疑。

基於此案，自救會認為，國賓飯店工務局委託所謂第三方台灣省結構技師公會所做的結構安全評估報告，竟也附和台北市結構技師公會的結果，其公正及公信力難道不能被質疑嗎？

自救會呼籲監察院應立即介入，徹查高雄市政府在危老容積獎勳審查過程中的疏失，並要求相關機構提供公開透明的報告內容，以維護民眾的信任及公共安全。

自救會最後強調，該飯店所屬的土壤高度液化潛勢區，也可能對周邊居民的安全構成風險，政府應對此做出更多保障措施。隨著法院再審中的維冠大樓案例仍在發酵，民眾對於專業鑑定報告的信任已經大幅動搖。若政府未能徹底檢視這些報告，勢必對市民的安全及公共利益造成長遠的影響。

去年9月，國賓危老重建案「容積率1142%」因台北京華城弊案爭議，引起關注，高雄市長陳其邁當時指出，因為台北市結構技師公會所採用的方式，跟原來做建築物公安評估的方式不同，導致兩份鑑定報告結果不同，他認為要由第三方再做專業公正的判斷，最後將按照第三方的結果來做鑑定。

▲▼高雄國賓大飯店,高雄國賓 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高市府委託第三方機構重新評估，結果符合危老重建規定。（圖／記者賴文萱攝）

工務局說明，國賓飯店危老重建案先前遭議員質疑危老重建計劃書耐震評估報告書有疑慮，該局再委託第三方公正單位台灣省結構工程技師公會重新評估高雄國賓飯店建築物進行耐震初評。

評估結果指出，國賓飯店建築物危險度總評估分數R值為53.08分，大於45分，評估分數未達耐震最低標準，符合危老重建規定，該評估結果跟台北市結構工程工業技師公會評估報告差異不大。

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