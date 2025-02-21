日本護照排名全球第2！持有率卻僅17.5%輸台灣　《日經》揭2原因

圖文／CTWANT

日本外務省20日宣布，2024年發行的護照數量為382萬本。截至2024年底，有效的護照累計數量為2164萬本，護照持有率（可用護照數量除以人口數）僅17.5%。這一數字不及韓國的40%及美國的50%，甚至遠低於台灣6成的持有率。其背後原因包括日圓貶值導致出國旅遊昂貴，以及日本年輕人心態上的轉變。

據《日本經濟新聞》的報導，日本2024年的護照發行數量比2023年稍微增加約30萬本，但與新冠疫情前的2019年（451萬本）相比，減少了約70萬本。從性別來看，男性佔比在40%出頭，女性則超過50%。按年齡層劃分，60歲以上的人口約佔10%，30歲以下的年輕人則佔50%。

日本民眾的護照持有率自2013年的24%持續下降，並在2021年跌破20%。即使疫情後社會逐漸恢復正常，持有率仍未回升。根據日本旅行業協會（JATA）的統計，美國的護照持有率為50%、韓國為40%，台灣甚至高達60%。

據悉，日本的護照因免簽國家和地區數量眾多，而被稱為「世界最強護照」。英國諮詢公司Henley & Partners的「護照指數」顯示，日本以190個免簽目的地排名全球第2。儘管與選擇有限的發展中國家和新興國家相比，日本人的出國條件相對優越，但統計顯示，每6名日本人中只有1人持有護照。

日本護照發行量低迷的原因之一是經濟因素，由於日圓貶值導致出國旅遊的目的地物價上漲，越來越多人將海外旅行從休閒選項中排除。此外，留學費用也大幅上漲。

另一個原因是日本年輕人心態上的轉變，JTB綜合研究所的首席研究員早野陽子表示，「疫情期間無法出國，許多人發現國內旅遊景點也能提供足夠的樂趣，這可能影響了護照需求。」她還指出，「與亞洲新興國家相比，日本年輕一代對在海外發展的意願較低。」這引發了對年輕人國際競爭力下降的擔憂，因為他們獲得國際視野的機會減少。

根據美國國際教育研究所（IIE）的數據，2023至2024學年度在美國大學就讀的日本學生約為1萬4000人，比疫情前的2018至2019學年度減少了22%。自外務省開始統計以來，護照發行數量最高的一年是1996年，達到638萬本。當時正值10年有效期護照開始發行的時期。而在日本泡沫經濟時期的1990年前後，護照發行量也超過400萬本。

根據日本政府觀光局（JNTO）的數據，2024年有3687萬名外國遊客訪問日本，但日本人的出境人數僅為1301萬人，為疫情前的一半。

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