屏東警銀宣導打詐儀錶板　傳授「阻絕黃金+房地產詐騙」絕招

▲屏東縣政府警察局在銀行進行反詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

由於投資黃金、房地產詐騙案件升高，屏東縣政府警察局結合銀行籲請民眾提高警覺，並宣導「打詐儀錶板」新增「教學影片專區」、「下載專區」及「首頁關鍵字搜尋」等功能，避免受害。

屏東縣政府警察局識詐宣導團為防範投資黃金與房地產詐騙，於19日分別與玉山銀行屏東分行副理郭伶慧、土地銀行屏東分行襄理李秋香合作，除提醒行員如詢問民眾臨櫃要解除定存或提領大筆現金的用途，是要購買黃金或拿房產抵押貸款要投資時，就要提高警覺，要與民眾溝通詢問親友電話聯繫確認或通報警方到場了解，全力防止民眾被騙。

警方表示，詐騙集團會誘騙用購買黃金投資可以在投資帳面上免費加碼1至2成的投資金額給投資者的噱頭，或誘騙用房產抵押貸款去購買黃金再交給詐騙車手，或假冒房客佯稱要租屋再誘騙個資偽冒身分辦房產過戶詐騙，呼籲民眾要特別注意，千萬不要相信網路上所謂的「高收益投資」、「專業分析」、「保證獲利」廣告或輕信網路平臺名人或老師投資廣告或LINE群組邀約加入投資群組訊息，這都是詐騙騙局。

而為防止不動產遭別人冒名變賣或設定抵押、貸款，就要去地政機關申辦「地籍異動即時通」，申辦後只要地政機關接獲申辦與不動產相關的異動，就會立即以手機簡訊或電子信箱即時通報異動訊息，才能即時通知地政機關阻止自己的財產不被過戶或設定抵押造成損失。

警察局長戴台㨗表示，要投資，一定要循政府有立案的合法管道，私人投資管道，絕對沒有保障，如有「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」，絕對、絕對就是詐騙，也不要下載來路不明的投資APP，個人的網銀帳密，不要提供陌生人，才能讓自己與詐騙隔絕。

他呼籲大家不要再把黃金、現金或房產地契及個人證件交給來路不明的人士，要趕快去地政機關申辦「地籍異動即時通」，才能有效守護自己的不動產不被騙，同時請民眾能多關注「打詐儀錶板」所公布的資訊並分享到親友的LINE群組、臉書或IG，讓每一位國人都能常保防詐警覺，就不會被騙。