不到半個月就要退休！南投農牧科長疑護航業者涉收賄　遭收押禁見

▲南投縣政府。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社

南投縣政府農業處農牧防疫科長謝在郎涉利用主管業務向業者收取賄款，護航業者不被裁罰或通過展延許可，檢方搜索縣府後聲押謝在郎獲准，還有1名劉姓技士以新台幣9萬元交保。

農牧防疫科業務包含畜牧場登記、畜禽飼養登記管理業務、豬隻生產與輔導污染防治、草食動物（牛、羊、鹿）生產經營輔導等，據了解，謝在郎涉嫌主動收錢辦事，護航業者取得登記、展延許可等，業者只要給錢，謝在郎就幫忙處理，每案收賄金額超過數萬元。

南投地方檢察署18日前往南投縣政府農業處搜索謝在郎辦公室，並傳喚劉姓技士、多名業者，檢方19日複訊結束，劉姓技士9萬元交保、其餘業者請回，由於謝在郎涉犯貪污治罪條例且有串供、滅證之虞，承辦檢察官向南投地方法院聲請羈押禁見，法院19日裁准。

謝在郎民國98年到職，原定今年3月3日退休，南投縣政府今天指出，謝在郎涉辦理容許變更有瑕疵，但縣府體制及程序沒問題，應是謝在郎「個人品德有問題」；謝在郎平時工作表現正常，看不出異狀，對於謝在郎涉收賄，上層主管不知情，「我們知道就會有動作。」

縣府回應媒體表示，先前未接獲檢舉謝在郎涉收賄，由於謝在郎遭收押禁見，將派代理科長，未來也會請縣府政風處加強廉政法令宣導、員工貪瀆不法預防，並積極發掘及處理檢舉案件。