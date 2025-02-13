貪警賤賣個資「1人3千」幫尋仇討債　還貼心整理Word檔給黑道

▲新北市警察李昆霖涉嫌販賣警用系統查詢到的民眾個資，被依貪污收賄罪起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市三重分局慈福所警員李昆霖涉嫌利用同事帳號，擅自查詢民眾個資，再以每筆3千元代價，販售給徵信業者，個資最後流入黑幫手中，成為暴力討債、尋仇的線索，台北地檢署調查發現，李昆霖賣近百位民眾的個資，獲利最少26萬7千元，13日依《貪污治罪條例》、《個資法》等罪起訴李昆霖與北聯幫分子黃琝翔等8人。

李昆霖(已改名李承玹)在2021年間任職淡水分局時，因為不滿前女友分手，6度登入警用智慧分析決策系統(AI)，搜尋情敵個資後，找到情敵住處，持鐵鎚敲破情敵座車的擋風玻璃，事後因與被害人達成和解，被士林地院判徒刑1年，緩刑3年，李昆霖也被調到三重慈福派出所服務。

據了解，李昆霖因個人缺錢花用，早從2021年起，就和從事徵信業的友人李琦合作，只要李琦提供名單，李昆霖就盜用警察同事的帳號密碼，登入公務電腦查詢民眾個資，然後把資料轉貼成word檔，透過Telegram回傳給李琦。

李琦為了擔保購買個資不會欠款，曾開立3張面額共80萬元的本票給李昆霖，實際上也陸續匯款26萬6千元給李昆霖，而李琦取得的個資，會直接或輾轉交給北聯幫堂主黃琝翔、周紘瑋等人手中，黃、周等人再根據相關車籍等個人資料，去找人尋仇或暴力討債。

全案因檢警分別在偵辦詐欺、毒品等案件時，從嫌犯手機中發現警用系統資訊外流，由北檢檢察官陳雅詩整合指揮警政署、雙北市警方展開蒐證，將李昆霖、李琦、黃琝翔、周紘瑋等8人分別依違背職務行、收賄，非法利用個資等罪名提起公訴。