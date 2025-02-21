快訊／三重工人「電線桿施工」遭電擊　當場失去心跳命危

新北市三重區日前凌晨3時許發生一起墜樓意外，1名19歲施姓女子在住處疑因不勝酒力，造成她意識不清竟將窗戶誤認成門，1腳踩下後失速墜落至1樓地面，幸虧中間有遮雨棚緩衝，僅造成腹部割傷，警消獲報到場立即將她送醫搶救，所幸已無生命危險，詳細事故原因仍待調查釐清。