快訊／三重工人「電線桿施工」遭電擊　當場失去心跳命危

▲三重工人維修時不慎遭到電擊。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞、莊智勝／新北報導
新北市三重區文化南路今(21日)凌晨2時55分許傳出一起電擊事故，初步了解，現場一名33歲的王姓工人正在電線桿施工，不料卻不慎遭到電擊，當場倒地失去呼吸心跳，警消獲報趕抵現場後，立即將王男送醫搶救，幸目前已恢復心跳，但仍在昏迷中。
初步了解，當時現場共有5名施作人員，當下正在進行高壓電維修工程，5人均為台電外包協力廠商。目前警方已趕抵現場採證，詳細事故原因還有待進一步釐清。
▲三重工人維修時不慎遭到電擊。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞、莊智勝／新北報導
新北市三重區文化南路今(21日)凌晨2時55分許傳出一起電擊事故，初步了解，現場一名33歲的王姓工人正在電線桿施工，不料卻不慎遭到電擊，當場倒地失去呼吸心跳，警消獲報趕抵現場後，立即將王男送醫搶救，幸目前已恢復心跳，但仍在昏迷中。
初步了解，當時現場共有5名施作人員，當下正在進行高壓電維修工程，5人均為台電外包協力廠商。目前警方已趕抵現場採證，詳細事故原因還有待進一步釐清。
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