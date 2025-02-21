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夫妻倆共撐小雨傘抄近路過街　慘遭機車撞倒還要各罰500元

記者鄧木卿／台中報導

台中市58歲江姓男子日前和妻子共撐1支小雨傘過街，2人過街前還確定左右沒有來車再穿越，不料下一秒還是被機車撞倒，3人倒在地面，還好當時沒有來車，否則後果可以想像，警方獲報到場，初步認定機車騎士無責任，兩夫妻則依道路交通安全規則第134條規定，各處500元罰鍰。

▲▼夫妻倆共撐小雨傘抄近路過街被撞，各挨罰500元 。（圖／民眾提供，下同）

▲▼夫妻倆共撐小雨傘抄近路過街被撞，各挨罰500元 。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局交通分隊員吳政哲日前獲報，北屯區遼寧路一段323-2號前有件交通事故，現場只見1部銀色機車倒在地上，路旁則站著身上有擦傷的2男1女，原來，當時天空陰灰下著雨，江男和太太共撐一把灰色雨傘從停車場走出來，2人先在路旁多次左右確認有無來車，在1部黑色自小客車通過後，再起步橫越，就在走到路中間時，突然遭到70歲卓姓男子騎乘的機車撞倒，所幸傷勢無大礙。

卓男宣稱，當時下著雨，他行駛在遼寧路一段時，突然發現道路中間出現2個人，雖然有煞車但仍無法煞停，於是就撞上了。

▲▼夫妻倆共撐小雨傘抄近路過街被撞，各挨罰500元 。（圖／民眾提供，下同）

吳員調閱附近監視器發現，3人倒成一地的瞬間，還好當時道路上並無來車，未釀成更嚴重的傷害，吳員告知江男夫妻，再往南15公尺處就有行人穿越道，沿著行人穿越道通過路口，對於交通安全較有保障。否則得依道路交通安全規則第134條規定「設有行人穿越道，不得在其100公尺範圍內穿越道路」，違反者處5百元罰鍰。

▲▼夫妻倆共撐小雨傘抄近路過街被撞，各挨罰500元 。（圖／民眾提供，下同）

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