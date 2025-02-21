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俄同意跟美國「所有議題」重啟對話　不接受北約成員國部隊赴烏維和

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄同意就所有議題與美國恢復對話，不接受北約成員國部隊赴烏維和（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯20日表示，已同意就所有議題與美國恢復對話，包括與烏克蘭交換戰俘。莫斯科也強調，「無法接受」北大西洋公約組織（NAT0）成員國派兵至烏克蘭進行維和任務。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「已決定開始恢復俄羅斯與美國的各方面對話。」俄美兩國18日在沙烏地阿拉伯進行會談後，雙邊關係破冰。

另外，針對美國總統川普敦促烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就結束俄烏衝突一事「快速行動」，克宮20日同時表示「絕對」同意。

培斯科夫說：「我們已說過，相較於（美國）前政府，形勢對我們更加有利，我們絕對同意美國政府的立場。」

路透社報導，克宮20日還表示，英國計劃就可能的維和任務派遣部隊赴烏克蘭，對此俄羅斯「不能接受」，並將密切關注英國首相施凱爾（Keir Starmer）的相關表態。

英相施凱爾：準備好必要時派軍赴烏克蘭協助確保安全
施凱爾日前表示，英國「已準備好且願意」派英軍赴烏克蘭，以在某種程度上作為莫斯科和基輔停火協議的安全保障。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，施凱爾計劃向川普提議由歐洲派遣少於3萬名士兵到烏克蘭，換取美國同意保護這支部隊。

培斯科夫表示，「無法接受」這項提議，因為維和部隊將包含北約成員國部隊，這將對俄羅斯的安全帶來影響。

「這引起我方的擔憂，因為我們說的是派遣軍事特遣隊…北約軍事特遣隊最後可能被派往烏克蘭。」

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