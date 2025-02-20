4生肖要發財了！ 2025年受「龍池星」加持　財運狂飆、滿手鈔票

▲4生肖受龍池星影響財運驚人，不妨買張彩券，有機會中大獎。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

受到吉星庇佑，這些人要走運了！紫微斗數老師姚本軍在臉書發文，2025年龍池星4肖會有靈性、智慧、貴人助力特質，如果能發揮巧思和才智，財運會很旺。

在紫微斗數中2025年為乙巳流年，龍池星將帶來的影響有靈性、智慧、貴人助力的特質，與財運的關聯更多偏向「機緣」、「巧思」與「才智的運用」。

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生肖雞：

龍池星對於生肖雞而言，代表屬雞者在這一年，容易因為自身才華、學識或特殊技能而吸引財運，特別是在需要創意、表達能力或人際連結的行業會較為有利。但要特別注意「自信與謙虛的平衡」，過於自滿或過於依賴貴人機會，反而錯失真正的財運。此外，投資或財務決策上應避免因過度相信直覺而忽略細節，保持理性分析才能確保穩定的收入。

生肖牛：

2025年龍池星對於生肖牛的人來說，代表在2025年財運有提升的機會，但關鍵在於如何管理資源與人脈。這一年會有來自外界的資金機會，或是因為學習新技能、轉換思維模式而帶來財務突破。同時，在財務決策上需要更為務實，避免被包裝華麗的商機或投資計畫所迷惑。另外，要注意財務紀律，特別是在支出與儲蓄方面保持平衡，以免因一時的奢侈或過度樂觀的消費習慣導致財務壓力。

生肖羊：

2025年龍池星在生肖羊的人身上，這代表羊者在金錢態度上會受到內在心境影響，容易因為情緒波動而影響理財行為。此年要特別注意避免因為一時的靈感，以及情緒衝動做出不成熟的財務決定，例如盲目購買不必要的物品，過度自性的投資短期收益的項目。此外，也要警惕自己是否過度沉浸在對未來的幻想中，而忽略了現實財務的管理。屬羊者需要培養穩定的財務觀念，適當規劃收支，避免因為短期壓力而做出衝動性的消費或投資決策。

生肖蛇：

2025年龍池星落入生肖蛇的人身上，代表蛇者可以透過事業發展、獲取財富的機會增強，特別是與學術、文化、媒體、藝術、諮詢或智慧型產業相關的工作會更有利。然而，這一年需要特別注意「選擇正確的發展方向」，避免因為過於追求新奇或一時衝動轉換跑道，而影響長遠的收入穩定性。此外，龍池星雖然帶來貴人運，但也容易讓人過度依賴機會或高估自己的人脈資源，因此要確保事業決策具有實際基礎，才不會導致財務上的不穩定。

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