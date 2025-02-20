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微軟推量子技術搶5年內問世！遭黃仁勳打臉　3月「量子日」見真章

比爾蓋茲表示量子技術3-5年內問世！遭黃仁勳打臉。 （圖／翻攝自比爾蓋茲臉書、報系資料照）

▲比爾蓋茲表示量子技術3-5年內問世！遭黃仁勳打臉。 （圖／翻攝自比爾蓋茲臉書、中時報系資料照）

圖文／CTWANT

微軟（Microsoft）19日宣布推出該公司首款量子運算晶片「Majorana 1」及全新的生成式AI技術「Muse」。與此同時，AI晶片大廠輝達（Nvidia）也推出「規模最大的AI系統」Evo 2，解讀與設計所有生命形式的基因密碼。

微軟的工程師表示，該晶片的發展已足夠成熟，可作為未來量子電腦的基礎。若能擴展至100萬量子位元，量子運算將能顯著提升科學模擬的準確性，推動化學、醫療等領域的進步。

微軟共同創辦人比爾·蓋茲先前表示，實用型量子電腦可能在3至5年內出現，大幅縮短市場預期。微軟策略任務與科技部執行副總裁桑德也指出：「很多人預估距離真正的量子計算還有數十年，但我們認為更可能是幾年。」

不過輝達CEO黃仁勳日前在CES 2025上則反向認為，量子運算的實用化需要15至30年之久，並強調技術障礙尚未突破。此番言論也隨即在隔日發酵，導致多家量子運算公司股價暴跌。

輝達14日宣布2025年GTC AI大會日期（3月17至21日舉行），並於3月20日首度舉辦的「量子日」。領域內的頂尖專家會齊聚一堂，以全面且平衡的觀點，向企業說明未來數十年的量子運算發展，並針對實際的量子應用規畫路徑。

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