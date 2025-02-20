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百年老店「芋頭冰棒吃到蟑螂」！網翻「黑歷史」：不是第一次

有網友近日爆料，在超商購買由連珍合作授權的冰棒「連珍芋角奶蓋雪糕」時，並從雪糕中吃出蟑螂。（圖／翻攝FB／爆料公社、日亞特選名物）

▲有民眾在超商購買「連珍芋角奶蓋雪糕」，驚見整隻大蟑螂。（圖／翻攝FB／爆料公社、日亞特選名物）

圖文／CTWANT

基隆百年老字號糕餅店「連珍」以芋頭系列產品聞名，不過今（20）日有網友爆料，在超商買了「連珍芋角奶蓋雪糕」，吃到一半驚見「蟑螂頭」，嚇得他急忙吐掉。消息傳出後，「連珍」緊急下架該產品，公司也與代工廠聯絡處理中。不過有網友指出，連珍產品出包並非頭一次，2023年也曾傳出有客戶在網路訂購的芋泥球中吃到「脆脆的口感」，吐出來才發現是一隻完整的蟲。

今（20）日凌晨一對情侶網友在爆料公社、IG等多個網路社群平台公開指控，日前在超商內購買連珍授權產品「連珍芋角奶蓋雪糕」，2人回家在電梯內便興奮開吃，沒想到咬了一口便在雪糕中露出一顆巨大的蟑螂頭，這對情侶中的男友甚至還吐出一隻蟑螂腳。他們立刻帶著雪糕去洗手間沖水，發現雪糕內竟冰封著一隻完整的大蟑螂。

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對此，「連珍」方面回應表示，目前已將通路販售的產品預防性下架，並指出雖然是品牌授權，但公司未來會對製造供應商更加注意，避免再有類似事情發生。而這起事件造成了消費者的不舒服，公司會提供消費者適當的補償。目前有聯絡上消費者，但消費者還沒有給他們相關回覆。

不過有網友指出，連珍糕餅的相關產品已經不是首次出包。因為在2023年10月，也曾有民眾投訴，在透過網路平台購買的「芋泥球」中，吃到「脆脆的口感」，吐出來才發現是一隻黑色小蟲，讓這名消費者崩潰直呼「本以為吃到的是錫箔紙，沒想到吐出來竟是完整的蟲」。

（圖／翻攝FB／爆料公社）

▲2023年有民眾表示，在連珍芋泥球中吃到「黑色小蟲」。（圖／翻攝FB／爆料公社）

當時，基隆市衛生局就曾上門稽查，在店內查核發現，倉庫內物品放置地面、半成品或成品未區隔放置、未設私人物品放置專區、設備及器具未適當存放……等缺失，現場開立限期改善單，要求業者限期改善。

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