陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

▲近日，某中國牙醫診所發片自曝遭遇客戶上門糾纏，宣稱「補牙材料有問題令她懷孕。不過該診所事後才承認，該影片僅是「劇情演繹」。（圖／翻攝抖音）

圖文／CTWANT

近日，在TikTok、Threads上流傳數支影片，是某中國牙醫診所發片自曝遭遇客戶上門糾纏，宣稱「補牙材料有問題令她懷孕」，誇張行徑引起網友熱議。不少網友紛紛猜測起醫訟詐財、女子出軌等可能性。不過在流量全面鋪開後，該牙科診所才承認影片是自導自演「劇情演繹，大家切勿當真」，並將原影片下架。氣得網友大罵診所為了博取眼球無所不用其極，更有遭戲耍網友氣到揚言要報警。

這起奇葩顧客補牙懷孕事件的影片，近日在抖音、TikTok、Threads上流傳，據了解，事情發生在某牙科診所。該診所主動發布影片分享監視器內容，指出日前一對夫妻上門向診所投訴，自己上月補牙後，並出現停經、孕期不適症狀，懷疑「補牙材料有問題」致其懷孕，並向院方要求賠償檢查費與醫藥費。而她的丈夫全程也在一旁出面幫腔。當牙醫不耐表示「補牙材料不可能使人懷孕」時，該名女子甚至出聲反駁「游泳都有可能懷孕，補牙為什麼不可能？」最後，牙醫氣到揚言要報警時，丈夫才丟下一句「那你報吧」便帶著妻子轉身離開。

由於事件太過荒謬，影片曝光後很快在網路上流傳開來，不少網友笑稱：「她的牙神經連結輸卵管？」、「這對夫妻應該是義務教育的漏網之魚」、「如果補牙能懷孕，我現在就帶老婆一起去補牙」、「這老公是真愛，寧願相信補牙能懷孕，也不願相信老婆出了軌。」而許多牙科相關背景的網友轉載影片時也無奈表示，「小知識：補牙不會導致懷孕。」

不過據港媒追蹤報導，這起事件的最初2段影片，是由中國南京某牙科診所分別在1月20日、23日自行上傳至抖音平台。且診所已經在2月11日坦承，「劇情演繹，大家切勿當真」。進一步檢視，該診所的抖音帳號過去也曾上傳各種顧客誇張言行的影片，但都會在影片畫面上註明「純屬虛構」，唯有這次事件的畫面並未加上相關字幕，導致不少網友信以為真。

真相曝光之後，不少網友感到十分不快，認為自己對醫務人員的同情心遭到戲耍操弄，甚至有人揚言想提報中國公安局處理，「這樣搞噱頭，也不怕警方介入或被舉報？」、「是不是覺得這樣很好玩啊，造謠滋事」、「捏造影片應該要負責的。」事後該診所雖然已經原影片下架，不過相關影片早已遭人剪輯後在網上繼續流傳。

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