　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

近日，某中國牙醫診所發片自曝遭遇客戶上門糾纏，宣稱「補牙材料有問題令她懷孕。不過該診所事後才承認，該影片僅是「劇情演繹」。（圖／翻攝抖音）

▲近日，某中國牙醫診所發片自曝遭遇客戶上門糾纏，宣稱「補牙材料有問題令她懷孕。不過該診所事後才承認，該影片僅是「劇情演繹」。（圖／翻攝抖音）

圖文／CTWANT

近日，在TikTok、Threads上流傳數支影片，是某中國牙醫診所發片自曝遭遇客戶上門糾纏，宣稱「補牙材料有問題令她懷孕」，誇張行徑引起網友熱議。不少網友紛紛猜測起醫訟詐財、女子出軌等可能性。不過在流量全面鋪開後，該牙科診所才承認影片是自導自演「劇情演繹，大家切勿當真」，並將原影片下架。氣得網友大罵診所為了博取眼球無所不用其極，更有遭戲耍網友氣到揚言要報警。

這起奇葩顧客補牙懷孕事件的影片，近日在抖音、TikTok、Threads上流傳，據了解，事情發生在某牙科診所。該診所主動發布影片分享監視器內容，指出日前一對夫妻上門向診所投訴，自己上月補牙後，並出現停經、孕期不適症狀，懷疑「補牙材料有問題」致其懷孕，並向院方要求賠償檢查費與醫藥費。而她的丈夫全程也在一旁出面幫腔。當牙醫不耐表示「補牙材料不可能使人懷孕」時，該名女子甚至出聲反駁「游泳都有可能懷孕，補牙為什麼不可能？」最後，牙醫氣到揚言要報警時，丈夫才丟下一句「那你報吧」便帶著妻子轉身離開。

由於事件太過荒謬，影片曝光後很快在網路上流傳開來，不少網友笑稱：「她的牙神經連結輸卵管？」、「這對夫妻應該是義務教育的漏網之魚」、「如果補牙能懷孕，我現在就帶老婆一起去補牙」、「這老公是真愛，寧願相信補牙能懷孕，也不願相信老婆出了軌。」而許多牙科相關背景的網友轉載影片時也無奈表示，「小知識：補牙不會導致懷孕。」

不過據港媒追蹤報導，這起事件的最初2段影片，是由中國南京某牙科診所分別在1月20日、23日自行上傳至抖音平台。且診所已經在2月11日坦承，「劇情演繹，大家切勿當真」。進一步檢視，該診所的抖音帳號過去也曾上傳各種顧客誇張言行的影片，但都會在影片畫面上註明「純屬虛構」，唯有這次事件的畫面並未加上相關字幕，導致不少網友信以為真。

真相曝光之後，不少網友感到十分不快，認為自己對醫務人員的同情心遭到戲耍操弄，甚至有人揚言想提報中國公安局處理，「這樣搞噱頭，也不怕警方介入或被舉報？」、「是不是覺得這樣很好玩啊，造謠滋事」、「捏造影片應該要負責的。」事後該診所雖然已經原影片下架，不過相關影片早已遭人剪輯後在網上繼續流傳。

延伸閱讀
住飯店房間安全嗎？空姐授「進房必做步驟」！　4大藏匿處要檢查
曹興城3度改口「AI變私人照」　陳沂笑：自打臉速度太快
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」
男星父親「樓梯間跌倒撞到頭」過世
快訊／汪小菲時隔9天再返台！
批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？
獨／假消防員詐財還騙走海神！至少4女受害　長相曝光
快訊／台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失　挨罰720萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

統戰部下屬3校台生恐遭汙名化？　陸委會：不至於吧

陸登山客失聯10天…靠「吃牙膏」得救　救難隊驚：5年無生還者

我封殺陸統戰部下轄3大學　陸委會：不會無限擴大

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

河南37歲網紅「越野唐僧」心肌梗塞過世　友嘆：還有2娃要養

3艘陸艦現蹤雪梨外海150浬處　航行距離往南輻射遠超第二島鏈

陸「集成光量子芯片」新突破登《自然》　首實現「連續變量」量子糾纏

貴州殯儀館米粉超夯　好吃到「冒充逝者親友」購買

「寧買二手iPhone」　陸專家潑冷水：16e難挽救大陸銷量

《哪吒》大反派敖閏「裂空爪」成陸美甲新選擇　完美複製要價破千元

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

統戰部下屬3校台生恐遭汙名化？　陸委會：不至於吧

陸登山客失聯10天…靠「吃牙膏」得救　救難隊驚：5年無生還者

我封殺陸統戰部下轄3大學　陸委會：不會無限擴大

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

河南37歲網紅「越野唐僧」心肌梗塞過世　友嘆：還有2娃要養

3艘陸艦現蹤雪梨外海150浬處　航行距離往南輻射遠超第二島鏈

陸「集成光量子芯片」新突破登《自然》　首實現「連續變量」量子糾纏

貴州殯儀館米粉超夯　好吃到「冒充逝者親友」購買

「寧買二手iPhone」　陸專家潑冷水：16e難挽救大陸銷量

《哪吒》大反派敖閏「裂空爪」成陸美甲新選擇　完美複製要價破千元

先探／市值型＋動能ETF　引領風潮

摔在洗碗機上「牛排刀插入身體」卡在脊椎　10歲童險癱瘓

首家「泰式吃到飽」店型　初泰PIKUL插旗板橋

先探／橫盤格局也有好投資

先探／無差別關稅戰

卜蜂去年每股賺6.55元　股利可望發出次高水準

雙手合十求清白！陳怡君仍難逃收押　法院理由暗指「有人護航」

千金賞勇夫！台灣羊肉爐知名品牌紅布條　登上印度巴度爾火山

4艘中國海警船擾金門南方海域　巡防艇併航廣播驅離

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

【快摸偶！】狗狗亂入施工監督　工人擋不住撒嬌攻勢分心惹XD

大陸熱門新聞

快訊／周星馳《美人魚》鄭總　涉猥褻兒童被逮

10歲童「蛋蛋」被同學踢成碎果凍狀

挖鼻孔小心！他挖到「動脈血管破裂」

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

港詐騙新手法！ 普通話男找落單女子去女廁幫送衛生棉...藏可怕結果

超商店員「手伸褲檔」狂抓下體　業者喊冤

林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

AI眼鏡搭「大模型」列車 或率先成為「AI＋消費」的重要新產品

10歲童「睪丸遭同學踢碎」！醫一看驚：像捏碎果凍

陸18歲抗癌網紅離世！媽痛哭：世界崩了

聚餐禁吃「四季豆」　四川瀘州：恐中毒

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

《哪吒》大反派敖閏「裂空爪」成陸美甲新選擇 完美複製要價破千元

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

王偉忠長文悼念大S

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面