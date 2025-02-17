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國1林口段追撞！廂型車駕駛疑「車輛故障」站車尾查看　遭猛撞亡

▲國道1號林口爬坡段17日上午發生嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲國道1號林口爬坡段17日上午發生嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

國道1號南下38.3公里處，17日清晨6時33分發生一起事故！小貨車66歲黃姓廂型車駕駛疑似因車輛故障，將車停放在中線車道後站在車後查看，不料，後方送貨的大貨車疑未注意車前狀況，當場撞上黃男、黃男車輛。警消獲報到場，趕緊將黃男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。

▲國道1號林口爬坡段17日上午發生嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

國道警方17日上午6時33分接獲通報，國道1號南向38.3公里林口爬坡道路段，有2部車事故，有1人受傷意識不清，立刻調派巡邏車前往處理。初步調查，66歲的黃姓男子駕駛廂型車，行經國道1號南向38.3公里林口爬坡道路段，疑似因車輛故障將車輛停放在中線車道上，黃男於車後檢視車況，而49歲陳姓男子駕駛營大貨車從五股要到大園送貨，行經該處疑似未注意車前狀況，撞擊黃姓駕駛及黃男車輛而肇事。

▲國道1號林口爬坡段17日上午發生嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警消趕緊將黃男送林口長庚醫院，但急救無效宣告死亡。警方針對陳姓駕駛進行酒測，酒測值為零，至於死者酒測待抽血檢測，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，現場狀況車流一度回堵8公里遠，於上午7時24分完全排除、恢復全線通車。

▲國道1號林口爬坡段17日上午發生嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

距離這起事故事發地點不遠處（南下37.2公里處），上午7時18分也發生一起追撞事故，現場為2部小客車因不明原因發生追撞，傷者輕傷送醫。

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