陸首個「AI兒科醫生」參加8歲腫瘤男孩會診　輔助醫師罕見病診斷治療

▲北京兒童醫院率先使用大陸首個「AI兒科醫生」加入會診。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「專家型AI兒科醫生」在國家兒童醫學中心、北京兒童醫院正式「上崗」服務，與13位兒科專家共同完成了一場疑難病例多學科會診。北京兒童醫院透露，這是大陸首個AI兒科醫生，有望輔助疑難罕見病診療，為兒科醫療服務帶來新變革。

《新華社》報導，一名8歲男孩是此次會診的對象，他持續三周抽動，兩周前發現顱底腫物，病因複雜，輾轉多地醫院，診療結果不一。在這場會診中，AI兒科醫生與來自耳鼻咽喉頭頸外科、腫瘤外科等不同科室的13位知名專家給出了高度吻合的建議。

大陸國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫表示，「此次上崗的AI兒科醫生，是北京兒童醫院正在研發的兒童健康人工智能大模型系列產品之一，整合了北京兒童醫院300多位知名兒科專家的臨床經驗和專家們數十年的高質量病歷數據。」

倪鑫指出，「這款專家型AI兒科醫生，既可以擔任臨床科研助理，幫助醫生快速獲取最新科研成果和權威指南，也可以輔助醫生進行疑難罕見病的診斷和治療，提升臨床決策效率。」

據悉，此次會診開啓「AI兒科醫生+多學科專家」的雙醫並行多學科會診新模式。項目技術合作單位百川智能創始人、CEO王小川認為，AI兒科醫生的應用將會極大地促進優質醫療服務的普及和普惠。

大陸中科院院士、清華大學人工智能研究院名譽院長張鈸提到，「我國目前依然存在兒科醫生較為短缺的問題。在這一背景下，AI賦能將為保障兒童健康、擴容兒科資源帶來深刻變革。」

倪鑫強調，專家型、家庭型和社區型AI兒科醫生陸續「上崗」，全方位覆蓋基層醫療機構和家庭健康管理等多元化場景，將促進醫療資源均衡佈局和高質量發展，「通過技術賦能，讓有需要的孩子都能享受優質醫療服務，為全國3億兒童的健康成長保駕護航。」