　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

記者蘇晟彥／綜合報導

特斯拉創辦人、億萬富翁馬斯克（Elon Musk's） 18日與旗下 AI 公司 xAI共同發表號稱地表最強的聊天機器人「Grok 3」，同時放下豪雨直說「此模型誕生的目的是要探索宇宙奧秘」。對此，外媒就報導，考慮到xAI才成立不到兩年，目前推出的Grok 3 + Thinking就已經跟OpenAI 目前最強大的模型 o1-pro水平相當，令他直呼「真的難以置信！」

▼馬斯克旗下AI公司 xAI 18日發表號稱「地表最強聊天機器人Grok 3」。（圖／路透）

▲▼OpenAI,馬斯克。（圖／路透）

馬斯克及團隊在發表會上強調，同時相較於上一代Grok 2，Grok 3 超過10倍以上訓練，在各方面算力表線上，將遠遠甩過DeepSeek-V3、Gemini-2 Pro、GPT-4o等，同時在發佈會上，團隊也展示由Grok 3 透過演算解決的一款結合俄羅斯方塊、寶石迷陣的遊戲，但目前 Grok 3 的推理模型處於測試階段，仍在訓練中。

而開放早期測時後，就不少專家學者搶著試用，不到一日chocolate（Early Grok-3）就登上聊天機器人比拚榜首，分數略勝於Gemini-2.0-Flash及DeepSeek-R1，AI 專家 Andrej Karpathy 就在自身推特分享早期測試的心得，認為Grok 3 + Thinking跟目前Open AI最強大的模型（需要每個月付費200美元）的水平香瓶，且略優於 DeepSeek-R1 及 Gemini 2.0 Flash Thinking，但考慮到xAI團隊在2023年才開始，這種追趕上的速度是前所未有、令人難以置信，同時表示從早期評論來看，Grok 3的評價非常之高。

但原先有外界認為，OpenAI 在昨日已經準備好發佈GPT-5來應對Grok 3上市，但在看完發表會後認為「毫無新意」，因此並沒有突襲上架來搶佔市場話題，將會繼續依照自己步調進行發佈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙首戰先發出爐！　前樂天洋投再戰台灣
王大陸獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實他未畢業
台中七期26歲男遭虐殺！　竟是因為傳播妹
立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆怒討錢被擺爛
王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！　破億家世起底
吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁消失螢光幕14年
快訊／警開11槍抓人內幕曝！　36歲男持有兒少性剝削影像
桃園副市長家人遭詐1500萬　房產險騙光
他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

馬斯克聊天機器人Grok 3 聰明到嚇人？3大AI模型比一比

地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

AI進軍時尚電商！　自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

百萬人線上看Grok 3發表　馬斯克下豪語「了解宇宙本質」

新機要搶，還要買對地方！Galaxy S25神腦回饋加碼　送神腦幣+壽星優惠爽省好幾千！

「最便宜AI手機」將登場　專家點名需滿足1關鍵

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

馬斯克聊天機器人Grok 3 聰明到嚇人？3大AI模型比一比

地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

AI進軍時尚電商！　自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

百萬人線上看Grok 3發表　馬斯克下豪語「了解宇宙本質」

新機要搶，還要買對地方！Galaxy S25神腦回饋加碼　送神腦幣+壽星優惠爽省好幾千！

「最便宜AI手機」將登場　專家點名需滿足1關鍵

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

與習近平面對面！陸31間民企老闆是誰？　任正非和王傳福領銜發言

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

抽中拼賺40萬！印能吸逾8萬筆申購　凍資破千億

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

3C家電熱門新聞

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

「最便宜AI手機」將登場　專家點名需滿足1關鍵

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

三星S25 Ultra演唱會實拍！

地表最強 Grok 3 登頂！

百萬人線上看Grok 3發表

時尚電商用AI選尺寸、盤點降退貨

Galaxy S25神腦送神腦幣壽星優惠

震撼彈！　郭明錤：輝達GB300可能不採用超級電容

蘋果春季發表會來了！iPhone SE 4 等更多新品將亮相

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

一月份二手機增值冠軍出爐

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員　無做政府決定職權

白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員　無做政府決定職權

根據白宮今天向法院遞交的文件，受美國總統川普之命帶領政府效率部的科技業億萬富豪馬斯克不是該部正式雇員，「沒有做政府決定的正式職權」。

八點檔男星遭盜帳號AI變聲　她神救援

八點檔男星遭盜帳號AI變聲　她神救援

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

黃仁勳vs梁文鋒身價、聲量大比拚　誰是AI霸主？

黃仁勳vs梁文鋒身價、聲量大比拚　誰是AI霸主？

馬斯克76歲媽逆齡飲食大公開

馬斯克76歲媽逆齡飲食大公開

關鍵字：

AI馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面