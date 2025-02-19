地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

記者蘇晟彥／綜合報導

特斯拉創辦人、億萬富翁馬斯克（Elon Musk's） 18日與旗下 AI 公司 xAI共同發表號稱地表最強的聊天機器人「Grok 3」，同時放下豪雨直說「此模型誕生的目的是要探索宇宙奧秘」。對此，外媒就報導，考慮到xAI才成立不到兩年，目前推出的Grok 3 + Thinking就已經跟OpenAI 目前最強大的模型 o1-pro水平相當，令他直呼「真的難以置信！」

▼馬斯克旗下AI公司 xAI 18日發表號稱「地表最強聊天機器人Grok 3」。（圖／路透）

馬斯克及團隊在發表會上強調，同時相較於上一代Grok 2，Grok 3 超過10倍以上訓練，在各方面算力表線上，將遠遠甩過DeepSeek-V3、Gemini-2 Pro、GPT-4o等，同時在發佈會上，團隊也展示由Grok 3 透過演算解決的一款結合俄羅斯方塊、寶石迷陣的遊戲，但目前 Grok 3 的推理模型處於測試階段，仍在訓練中。

而開放早期測時後，就不少專家學者搶著試用，不到一日chocolate（Early Grok-3）就登上聊天機器人比拚榜首，分數略勝於Gemini-2.0-Flash及DeepSeek-R1，AI 專家 Andrej Karpathy 就在自身推特分享早期測試的心得，認為Grok 3 + Thinking跟目前Open AI最強大的模型（需要每個月付費200美元）的水平香瓶，且略優於 DeepSeek-R1 及 Gemini 2.0 Flash Thinking，但考慮到xAI團隊在2023年才開始，這種追趕上的速度是前所未有、令人難以置信，同時表示從早期評論來看，Grok 3的評價非常之高。

但原先有外界認為，OpenAI 在昨日已經準備好發佈GPT-5來應對Grok 3上市，但在看完發表會後認為「毫無新意」，因此並沒有突襲上架來搶佔市場話題，將會繼續依照自己步調進行發佈。