地表最強 Grok 3 強壓同行登頂！AI專家讚：開發速度快到難以置信

記者蘇晟彥/綜合報導

特斯拉創辦人、億萬富翁馬斯克(Elon Musk's) 18日與旗下 AI 公司 xAI共同發表號稱地表最強的聊天機器人「Grok 3」,同時放下豪雨直說「此模型誕生的目的是要探索宇宙奧秘」。對此,外媒就報導,考慮到xAI才成立不到兩年,目前推出的Grok 3 + Thinking就已經跟OpenAI 目前最強大的模型 o1-pro水平相當,令他直呼「真的難以置信!」

▼馬斯克旗下AI公司 xAI 18日發表號稱「地表最強聊天機器人Grok 3」。(圖/路透)

馬斯克及團隊在發表會上強調,同時相較於上一代Grok 2,Grok 3 超過10倍以上訓練,在各方面算力表線上,將遠遠甩過DeepSeek-V3、Gemini-2 Pro、GPT-4o等,同時在發佈會上,團隊也展示由Grok 3 透過演算解決的一款結合俄羅斯方塊、寶石迷陣的遊戲,但目前 Grok 3 的推理模型處於測試階段,仍在訓練中。

而開放早期測時後,就不少專家學者搶著試用,不到一日chocolate(Early Grok-3)就登上聊天機器人比拚榜首,分數略勝於Gemini-2.0-Flash及DeepSeek-R1,AI 專家 Andrej Karpathy 就在自身推特分享早期測試的心得,認為Grok 3 + Thinking跟目前Open AI最強大的模型(需要每個月付費200美元)的水平香瓶,且略優於 DeepSeek-R1 及 Gemini 2.0 Flash Thinking,但考慮到xAI團隊在2023年才開始,這種追趕上的速度是前所未有、令人難以置信,同時表示從早期評論來看,Grok 3的評價非常之高。

但原先有外界認為,OpenAI 在昨日已經準備好發佈GPT-5來應對Grok 3上市,但在看完發表會後認為「毫無新意」,因此並沒有突襲上架來搶佔市場話題,將會繼續依照自己步調進行發佈。

I was given early access to Grok 3 earlier today, making me I think one of the first few who could run a quick vibe check.



Thinking

✅ First, Grok 3 clearly has an around state of the art thinking model ("Think" button) and did great out of the box on my Settler's of Catan… pic.twitter.com/qIrUAN1IfD