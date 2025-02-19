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Grok 3 效能炸裂！免費試用方法看這裡

▲▼OpenAI,馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克旗下AI公司 xAI 18日發表號稱「地表最強聊天機器人Grok 3」。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

馬斯克旗下 AI 公司 xAI 於近期正式推出最新旗艦 AI 模型 Grok 3，並宣稱該模型在多項標竿測試中表現超越 OpenAI 的 GPT-4o 及其他競爭對手。此外，xAI 也同步發表「DeepSearch」進階功能，並推出更高階的付費方案「SuperGrok」。

Grok 3 的訓練過程歷時 2024 年全年，透過 xAI 超級電腦 Colossus 進行強化。第一階段耗時 122 天，基於 10 萬顆 GPU 訓練，第二階段則在 92 天內擴展至 20 萬顆 GPU。這樣的進展使得 Grok 家族在短短一年內達到 OpenAI GPT 模型六年來的發展水準。

根據官方數據，Grok 3 及其輕量版 Grok 3 mini 在數學（AIME 2025）、科學（GPQA）、程式設計（LCB Oct0Feb）等標竿測試中，均取得優於 Google Gemini 2 Pro、DeepSeek V3、GPT-4o 及 Claude 3.5 Sonnet 的成績。特別是在 AIME 2025 測試中，Grok 3 Reasoning 版達到 93% 成績，Grok 3 mini Reasoning 則達 90%，超越 OpenAI o3 mini (high) 及其他競爭對手。

▲Grok 3線上發布會。（圖／翻攝自X／Elon Musk）

▲Grok 3線上發布會。（圖／翻攝自X／Elon Musk，下同）

此次發表的 DeepSearch 功能，使 Grok 3 能夠進行更深入的網路查詢，並提供完整報告。用戶亦可查看 AI 的思考過程與引用來源，提升可信度。此外，Grok 3 提供兩種互動模式：

Think 模式：由較小的 Grok 3 mini 模型驅動，適用於簡單查詢。

Big Brain 模式：由完整的 Grok 3 模型運行，能處理更複雜的問題。在展示影片中，xAI 工程師利用 Big Brain 成功設計出一款融合俄羅斯方塊與寶石方塊元素的遊戲。

▲Grok 3線上發布會。（圖／翻攝自X／Elon Musk）

雖然 Grok 3 目前僅開放給 X Premium+ 訂閱用戶，但仍有方法可以免費試用早期版本。

使用者可透過 Chatbot Arena 來試用 Grok 3 的早期模型 Early-Grok-3。具體步驟如下：

1.進入 Chatbot Arena。

2.開啟 Direct Chat。

3.選擇 early-grok-3 模型，即可體驗。

▲ Grok 3早期模型適用。（圖／翻攝lmarena.ai）

雖然此版本與正式版 Grok 3 存在差異，但仍可提供不錯的效能與體驗。

目前 Grok 3 已部署於 X Premium+ 付費方案，用戶可於 Grok.com 使用新功能。此外，xAI 亦宣布推出更高階的「SuperGrok」訂閱方案，確保高頻寬存取 Grok-3，並提供 DeepSearch、Think 功能及額外的圖片生成功能，然而價格尚未公布。

與此同時，X 也調整 Premium+ 訂閱價格，月費從 22 美元上調至 40 美元，年費則由 229 美元提升至 395 美元。在台灣地區，費用調整為每月 1,309 元、新台幣 12,930 元/年。不過，X 仍保留了去年底的價格方案，具體細節尚待釐清。

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