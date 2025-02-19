建中學生抱怨「畢旅房價差2千元」　校方曝原因：盡量保持公平

▲建中學生參加畢旅，質疑住的房間等級不同。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

建國中學昨（18日）起舉辦的學生畢業旅行，入住義大天悅飯店時，部分學生出面指控，大家交的錢一樣，但入住房型價差近2千元，質疑其中公平。建中今（19日）表示，今年參與畢旅學生近800人，同一房型數量不足，每個班級有部分學生入住比規定更高等級房型，校方在出發前已說明，過去也都如此，盡量保持公平。

建國中學昨天起到本周五（21日）舉辦學生畢業旅行，第一天入住高雄義大天悅飯店，但卻有學生抱怨，所有人都是繳交一樣費用，入住的房型卻不一樣，多數人住在4人一間的房型，少數人卻住在6人一間的房型，而且價差快2000元，6人一間的房型比較高檔，讓人質疑公平性。

[廣告]請繼續往下閱讀...



建中指出，今年參與畢業旅行學生近800人，校方跟旅行社簽訂的契約，僅要求旅行社至少提供4人一間的房型，但沒有規定等級，由於一般飯店不可能同時擁有200間同樣的房型，所以就會有部分學生住的房型不同。

建中進一步表示，校方在畢旅出發前的班級說明會上，就跟學生提到會有上述狀況，昨天義大天悅飯店因為4人房型不足，所以部分學生入住6人一間的家庭房，校方基於公平，平均每個班級分配數間，這種情況每年都會發生，今年並非首次，校方都會公平處理。