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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免　馬辦：學生心中只剩政治

▲▼陸生團歡樂遊台。（圖／馬英九辦公室提供）

▲陸生團去年歡樂遊台。（圖／馬英九辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，有學生連署罷免社科院學生會長郭又睿，罷免提案領銜人說，罷免投票結果昨日晚間出爐，同意票166張、不同意票18張。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（19日）表示很悲哀，推動兩岸交流，和大陸的大學生相互學習，居然可以變成罷免的理由，這群學生心中只剩下意識形態與政治，祝福他們未來的人生能有所不同。

馬英九基金會去年底邀請陸生團參訪台灣，成員包括桌球明星馬龍受到高度焦點，不過過程中也出現稱12強賽「中國台北」以及「盤絲洞」等爭議，陸生團到台大參訪時遇部分學生舉牌抗議。

當時郭又睿在台大社科院學生會臉書發文表示，能夠與大陸頂尖大學的學生交流，對社科院、對台大是多多益善，將以同等態度面對來自世界各地的青年朋友，繼續以「互相尊重、理性交流、深化理解」的精神，向頂尖學習、與世界交朋友。文章引起不滿的網友出征，郭又睿則遭到提案罷免，罷免案最終以高票獲得通過。

蕭旭岑對此感慨，大陸的年輕人在研發deepseek ，台灣年輕人卻忙著用罷免手段打壓和自己意見不同的人，還自以為是正義，這是台灣社會目前面臨最嚴重的問題。

蕭旭岑說，這些年輕人可能以民進黨為師，以民進黨立法院黨團總召柯建銘為師，以為罷免是個好東西，但卻是在反其道而行；打著「愛台灣」之名，事實上是在害台灣，這是台灣的危機。
 

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