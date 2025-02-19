泰國爆變種M痘疫情！疾管署示警要去潑水節「6周前接種疫苗」

▲泰國潑水節。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，不少國人也會前往參與狂歡，疾病管制署今（19）日示警，泰國今1月才再通報M痘新變種Ib型病毒確診個案，傳播力較強，而台灣目前確診病例尚無該型別，提醒民眾若出遊前如預期有風險行為，應提早至少6周前接種M痘疫苗，並落實自我防護。

疾病管制署表示泰國於本（2025）年1月向世界衛生組織（WHO）通報3例M痘第1分支Ib病毒株確診病例，皆為30至40多歲女性，3例均為由阿拉伯聯合大公國（UAE）返回泰國途中出現症狀，且經疫調皆與確診或疑似個案有密切接觸或性接觸，顯示 UAE 有M痘第1分支病毒株之潛在傳播，目前泰國已進行接觸者追蹤，密切監測所匡列之接觸者。

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東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，預計將吸引世界各國遊客聚集狂歡，鑒於國際M痘疫情持續，接種M痘疫苗可預防第1及第2分支M痘病毒株感染，且M痘疫苗需接種2劑，2劑間隔至少4周，而接種疫苗至少需14天方可產生完整保護力，疾管署提醒民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6周前接種疫苗，並落實自我防護。

疾管署指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年2月17日累計確診454例病例（426例本土及28例境外移入），其中今年確診3例本土病例，目前國內未有感染M痘第1分支病毒株個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

疾管署呼籲符合公費M痘疫苗接種條件之民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑M痘疫苗接種，接種1劑保護力僅4成，2劑保護力可達9成以上；並鼓勵尚未完成第2劑接種者儘速完成接種。

目前全國共269家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，包括：在台有風險行為之無健保身分或居留證外籍人士等對象、欲前往M痘疫情流行之高風險國家民眾（依據國際旅遊疫情建議）且可能有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗（可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢，網址：https://gov.tw/FGF）。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

全球M痘疫情持續，今年1月新增約4,800例，主要發生在非洲，亞洲國家包括中國、澳洲及菲律賓等持續報告零星疫情。自2022年截至今年1月31日累計報告約125,512例確診病例，多集中於非洲，美洲次之；其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、德國、英國、比利時、法國、巴基斯坦、阿曼、阿拉伯聯合大公國等亦已出現Ib病例。WHO於去年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並持續呼籲各國注意跨境傳播風險。