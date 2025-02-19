慣竊4度犯案「捐10萬做公益贖罪」　被法官打臉下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿貴（化名）有多項前科，假釋出監仍不知悔改，專挑糖廠偷取電纜變賣，共計得手3萬7800元，被捕之後，他掏出10萬元捐助公益團體，但還是被法官認定素行不佳，日前被依法判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。

▲阿貴專挑糖廠竊取電纜，挨告之後捐款10萬元「贖罪」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿貴2023年12月、2024年3月間兩度駕駛自用小貨車前往彰化縣的溪湖糖廠，並從側門偷偷潛入廠區，再攀爬進入糖廠的結晶罐內，然後利用自備的切割機、電動螺絲起子等工具，切割結晶罐內的紅銅管及銅線，共計得手50支紅銅管、60公斤銅線，變賣後不法獲利大約3萬7800元。

彰化地院法官認為，阿忠過去涉犯1次攜帶兇器竊盜案件、2次毒品案件被判刑，後來因為縮短刑期假釋出監（付保護管束），卻不知悔改再度犯案，顯見他的法治觀念偏差，應當予以嚴懲。

法官接著指出，雖然阿貴已經坦承犯行，甚至在接受法院審理後捐款10萬元給公益團體，但除了上述2次作案之外，2024年5、6月間他又以相同手法在嘉義的糖廠竊取電纜變賣，可見素行非佳，最終依攜帶兇器竊盜罪，2次，分別判處有期徒刑9個月、7個月，合併應執行有期徒刑1年，全案仍可上訴。