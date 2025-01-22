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社會 社會焦點 保障人權

他撿到150元帽子沒還　1原因「被判有罪但免刑」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）去年8月間在超商外面撿到一頂價值150元的帽子，卻選擇占為己有，因而挨告。不過，彰化地院法官日前審此案，考量到阿忠的可罰違法性很低，為了避免無意義的刑罰執行耗費國家經費，以及避免違反國民法感情，最終裁定他所犯的侵占遺失物罪免刑。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿忠差點因為一頂帽子而遭判刑。（示意圖／VCG，與本案當事人關。）

判決書中記載，阿忠去年8月間在彰化縣某超商外面撿到一頂帽子（價值大約新台幣150元），竟將帽子占為己有，隨即離開現場。事後失主發現帽子遺失，報警處理之後，警方很快便循線找上阿忠。

雖然阿忠立刻將帽子歸還，但檢方訊後仍依涉犯刑法第337條之侵占遺失物罪嫌將他起訴。

彰化地院法官認為，阿忠的行為雖然不可取，但他侵占的物品價值不高，犯罪情節尚屬輕微，而且他已經坦承犯行，並將東西歸還，顯然具有悔意；此外，失主也在接受警詢時表明不提告。

法官表示，本案雖然無法做出無罪判決，但因為阿忠的可罰違法性很低，犯罪情節輕微，就算依刑法第59條規定減輕其刑仍嫌過重，為了避免無意義的刑罰執行耗費國家經費，以及避免違反國民法感情，最終依刑法第61條第1款前段規定，諭知阿忠所犯的侵占遺失物罪免除其刑，全案仍可上訴。

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