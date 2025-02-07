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10多年前性侵女學生　他傳訊息揶揄「妳都知道我渣」被判8年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）被指控在10多年前性侵國中女學生A，事後還傳訊息揶揄對方「妳都知道我那麼的渣」，結果反而成為犯罪鐵證。彰化地院法官近日審理此案，並依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處阿強有期徒刑8年。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿強被指控在10多年前性侵國中女學生A。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，10多年前阿強在某網咖擔任櫃檯服務人員，因而結識A女，他明知道對方是國中生，為未成年人，仍透過臉書傳訊息邀約碰面，再將人帶回家性侵得逞。

阿強雖然坦承認識A女，但強調雙方沒有發生過性行為，A女只是在他家中短暫休息，當時他甚至不知道對方其實未滿14歲。阿強的辯護人也表示，關於對話紀錄截圖內容，時隔多年，A女與阿強各有不同解讀，但在對話中，A女從未質疑或指責阿強性侵，反而比較像是自認為受到感情欺騙，而非遭到性侵。

不過，A女的2名同學及哥哥均證稱，事發之後曾聽A女提及此事，講述時情緒非常激動，性格上也有發生明顯變化。彰化地院法官認為，從證人的證述看來，A女的情緒反應與遭性侵的被害人相似，此部分屬於獨立於被害人陳述的情況證據，可以作為本案的真實性之補強證據。

此外，在A女提出的對話紀錄中，阿強曾傳訊息揶揄A女，「妳都知道我那麼的渣」等等，言語間甚至提及與性有關的字眼，加上A女能夠確實畫出案發現場平面圖、指認案發地點建築外觀及街道場景，因此，法官認為A女的說詞並非虛構，內容應堪採信。

法官表示，阿強為了滿足一己私慾，竟不顧A女的意願及身心狀況，強行施以侵犯行為，犯後又始終否認犯行，至今仍未與A女達成和解或賠償損害，犯後態度難認良好，最終依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處他有期徒刑8年，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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