業者出新招！以租代購無痛換裝省電燈具　搶攻綠能商機

▲面對全球暖化、能源短缺及環保危機，世界各國紛紛加碼投資綠能產業。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

面對全球暖化、能源短缺及環保危機，世界各國紛紛加碼投資綠能產業。創新節能企業「電老闆」18日在台中林酒店舉辦股東會，董事長林益民透露，目前公司的經營模式是與客戶及銀行簽定三方合約，由公司提供「以租代購」的無痛消費服務，用戶無須支付高額初期費用，免費直接升級到LED高效能燈具。對用戶而言，不僅大幅降低負擔，更開啟「人人皆可輕鬆節能」的新思維。

▲創新節能企業「電老闆」18日在台中林酒店舉辦股東會。（圖／記者游瓊華攝）



林益民也舉例，安裝公司的節能燈具之後，平均可節省50％以上的電費，同時將照明亮度提升一倍，目前鎖定全台30萬處地下停車場為首要目標客戶，這些場域都是全天候需要照明，公司也將節能效益回饋給用戶，此外，他們也提供7年保固服務，讓用戶無後顧之憂，大大提高客戶黏著度。

林益民以台中七期某住宅大樓為例，全面換裝高效能燈具後，每月估可省下7.6萬元電費，社區管委會可分得其中兩成的節電費用。等到七年保固期滿後，客戶可選擇再簽新約，更換一批全新的高效能燈具。

林益民表示，台灣環保綠能市場商機龐大，電老闆全面發動綠能佈局，將從深耕技術研發、拓展國際市場、產業投資與生態圈、品牌國際化與ESG等戰略方向著手，未來還計畫擴大經營版圖，並提升企業競爭力。