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公費流感疫苗來了！彰化縣獲配5500劑　符合者20日起盡速施打

▲彰化縣流感疫苗剩不到2千劑。（資料圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣公費流感疫苗分配到5500劑。（資料圖／彰化縣衛生局提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣公費流感疫苗自去年10月1日起迄今，因民眾接種踴躍，採購流感疫苗35萬8,130劑已於2月4日用罄，目前疾病管制署已緊急增購10萬劑公費流感疫苗提供11類高風險族群進行接種，彰化縣分配到5,500劑，疫苗已到貨，全台同步於20日開始施打，衛生局建議民眾自行前往合約醫療院所(含衛生所)進行接種。

彰化縣衛生局表示，考量目前仍為流感疫情高峰期，為提升較高風險族群接種率，2月20日起提供11類原計畫第一階段實施對象，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、身體質量指數BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員，相關名冊可至衛生局網站查詢(網址: https://reurl.cc/96mnQa )

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▲彰化縣公費流感疫苗分配到5500劑。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局指出，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

衛生局提醒，另為因應流感疫情高峰，疾管署自去年12月15日起至今年3月15日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

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