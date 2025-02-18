台南市114學年度國中美術類藝術才能班鑑定　21日起受理報名

▲台南市國中美術類藝術才能班鑑定自2月21日至27日受理報名，歡迎有興趣的學生踴躍報名，為自己開拓更寬廣的學習路徑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市國中美術類藝術才能班鑑定自2月21日至27日受理報名，招生學校有南新國中、麻豆國中、新市國中、永康國中及民德國中等5校，將錄取國一新生26名，另外部分學校也招考插班生，歡迎有興趣的學生踴躍報名，為自己開拓更寬廣的學習路徑。

黃偉哲市長表示，每年國中小的美術類藝術才能班報考情形相當踴躍，學校的教學成果也深獲各界肯定，以今年承辦鑑定工作的新市國中為例，曾獲教育部廣達游於藝全國創意教學佳作殊榮，近年更跨域結合科技(AI)與雙語國際議題，啟發創意多元視角；該校畢業生集體創作為重要傳統，作品在全國美術比賽屢獲佳績，校友在國內外著名大學皆有優異表現。

教育局鄭新輝局長表示，南市國中美術班致力發展在地與國際化特色，南新國中積極辦理校際聯展，多次遠赴日本、兩岸進行藝術文化參訪；民德國中位於文史資源豐富的南市北區，以分組協同教學實施多元課程如電繪、篆刻工作坊、國際交流、藝文場館參訪等。

麻豆國中美術班提供多元適性升學進路，學科與術科課程並重，術科課程採分組教學，提供個別化專業輔導，舉辦戶外教育、文藝活動及講座引進外部資源；永康國中美術班依學生專長分組上課，量身定制學習體驗，課程涵蓋東方元素、多元媒材、彩繪藝術、圖像表現、書法創作和3D繪圖等，課後活動豐富多彩，如南應大藝術類群體驗參訪、崑山科大「2024新銳藝術設計展」及台江文化中心「無獨有偶」。

教育局表示，相關簡章已公告於教育局及各校網站，歡迎具美術藝術潛能學子踴躍報考，並提醒務必於報名期程內完成報名及繳費手續。對美術有興趣的民眾，也歡迎於2月22日至3月9日到台南文化中心第二、三畫廊，欣賞由北區學校美術藝才班學生聯合展出的「向陽美展」，感受學生豐厚的學習成果。