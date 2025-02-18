躲不掉！王大陸閃兵遭限制出境　「最快這時入伍」拒不到下場曝

▲王大陸偽稱心臟問題逃避兵役。（圖／翻攝自王大陸臉書）

圖文／CTWANT

男星王大陸涉嫌利用假證明躲兵役，今天（18日）上午遭檢警搜索，稍早抵達新北地檢署複訊。對此，北市兵役局表示，王大陸將於今年底超過33歲的緩徵年限，目前已將其限制出境，並安排3月入伍。根據《妨害兵役治罪條例》，意圖逃兵可處5年以下徒刑，意味著王大陸不僅得當兵，還必須面臨法司法制裁。

王大陸涉嫌拿假證明躲兵役，今天上午遭搜索，另有7名役男被警方帶回偵辦。據悉，王大陸透過關係找上李姓、張姓和林姓男子，將應服兵役的常備役體位更改為免役體位，每份假證明則收取數十萬到上百萬元不等，除了包括王大陸在內的8名役男，涉案人員超過10人，將依妨害兵役和偽造文書等方向偵辦。

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對此，北市兵役局副局長林春來稍早回應，按照兵役法規定，緩徵年限為33歲，王大陸將於今年底超過緩徵年齡，因他屬於高年次役男，兵役局已將其限制出境，並安排今年3月徵集入伍，但該梯次的公文目前還沒下來。林春來提到，公所尚未收到王大陸的體檢複檢申請，假如3月徵集後仍未入伍，將依妨害兵役送辦。

根據《妨害兵役治罪條例》第5條規定，意圖避免動員召集或臨時召集，而有下列行為之一者，處五年以下有期徒刑：一、捏造免役、除役、轉役、緩召、逐次召集或儘後召集原因者。二、毀傷身體者。三、緩召、逐次召集或儘後召集原因消滅後，無故逾三十日未自動申報者。四、拒絕接受召集令者。五、應受召集，無故逾入營期限二日者。

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