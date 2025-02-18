陸百萬網紅嗆「躺床上啥也不幹凈賺30萬」　網友建議：記得要繳稅喔

▲大陸網紅顧茜茜怒嗆黑粉惹議。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名網紅顧茜茜近日開直播稱，「今天我在床上躺了一天什麼也沒幹，我抖音櫥窗成交金額116萬人民幣（約524萬元新台幣），傭金預估30.32萬元人民幣（約137萬元新台幣）。」面對「黑粉」的批評還暴怒直言，「你越見不得我過得好，你對我的罵聲越大，我賺得越多，不是月入幾十萬，是日入，一天，聽懂？」引起外界關注。

▲大陸網紅顧茜茜以個性化的表達方式吸粉數百萬。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，顧茜茜帳號粉絲近500萬，通過直播和電商平台分享生活，憑藉獨特的個性、誇張的自我表達和大膽的生活方式，吸引了眾多關注，逐漸積累了大量粉絲。

據了解，顧茜茜在業內的報價為1至20秒的影片開價4.36萬元（人民幣，下同），21至60秒影片報價5.12萬元，60秒以上影片報價5.76萬元。

顧茜茜不僅開直播對黑粉直接開嗆，她還秀出另外兩個影音平台的近七日帶貨成交額分別是1039.05萬和894.29萬元。

▲大陸網紅顧茜茜的影音平台個人帳號。（圖／翻攝紅星新聞）

不過，對於顧茜茜的說法，大陸部分網友覺得是在「增加反感」，「這是在炫富嗎？」；「記得去繳稅喔」；「賺錢沒什麼，這佣金抽得太誇張了吧！」

對於自己的言行惹出爭議，顧茜茜昨（17）日也特別開直播澄清稱，自己賺錢一沒偷、二沒搶、三沒出圈，掙的錢都是辛苦錢，為何會說啥也不幹，純粹是為了氣黑粉，是氣話。