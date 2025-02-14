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情人節也來！4艘中國海警船再擾金門　海巡廣播強勢驅離

記者林名揚、賴文萱／金門報導

元宵節剛過，海巡署金馬澎分署第十二巡防區今（14）日14時許，即偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，立即調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對，強勢驅離。

▲▼情人節越界！4艘中國海警船再擾金門　海巡廣播強勢驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

▲情人節越界！4艘中國海警船再擾金門。（圖／記者林名揚翻攝）

15時5分，中國海警「14521」 、「14605」、「14608」 及「14602」等4艘船，自金門料羅東南及烈嶼南面2處同時航入我國水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署預置之4艘巡防艇快速反應，近迫拒止海警船深入禁止水域。

同時海巡也以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離。中國海警船遭我方驅離後，於17時10分航出金門限制水域。

▲▼情人節越界！4艘中國海警船再擾金門　海巡廣播強勢驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼4艘中國海警船再擾金門，海巡廣播強勢驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼情人節越界！4艘中國海警船再擾金門　海巡廣播強勢驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，這是農曆春節後中國海警船首次侵擾金門海域，且自去年「0214金門事件」迄今剛好滿一年，這一年間中國不斷以海警船對我金門海域進行灰色地帶侵擾計有57次，長期持續性破壞區域和平穩定。

面對中國不間斷的威脅，海巡已有完善應對機制，隨時都做好準備，將持續以機動、彈性、靈活、有效的勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。

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