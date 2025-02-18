韓啦啦隊女神「跳繩晃10秒」影片曝　粉絲直呼危險

▲「仁川女神」金渡娥已非第一次於活動中進行跳繩環節。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Fubon Angels啦啦隊韓籍成員、「仁川女神」金渡娥先前才因一日店長活動中將充電線變成「跳繩」的影片讓網友暈爛，這次活動中她更踩著高跟鞋跳繩，流量再次飆高，但也讓網友直呼很危險，憂心她因此受傷。

廠商舉辦的一日活動16日下午於桃園統領廣場登場，這次找來女神金渡娥，只見她身穿黑白條紋U領上衣，搭配黑短裙、黑絲襪、高跟鞋，引發粉絲搶拍。

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而這次她也沒忘記再秀一下她的跳繩功夫，短短10秒內她就完成22下跳繩，「波濤洶湧」影片讓粉絲們暈爛，直呼太無敵。

▲金渡娥身材姣好，甜美笑容擄獲眾多粉絲。

不過她踩著高跟鞋跳繩，惹來眾多網友不滿，紛紛表示「沒必要跳繩，真的有點危險」「穿高跟鞋還讓她跳繩，真讓人傻眼」「高跟鞋跳繩很危險，到底誰想的」。

對此，有網友也於Threads上指出，經詢問金渡娥經紀人，經紀人回覆是金渡娥希望穿高跟鞋跳給大家看，網友也紛紛希望下一場活動別再這樣做了。



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