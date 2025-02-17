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HBL門票成「5281元大禮包」！北一女家長會：是募款　教育局說話了

▲▼112學年度HBL高中籃球聯賽決賽女子組冠軍戰，北一女中場邊加油團。（圖／記者李毓康攝）

▲北一女家長會高價販售HBL總決賽座位引發爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽，8強戰12日正式落幕，女子組方面，衛冕軍北一女中成為最終4強，不過卻傳出家長會將總決賽的加油區座位以5281元的高價販售，引發其他了家長和學生的不滿。對此，北一女家長會和台北市教育局也做出回應了。

HBL總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋舉行，這是首次冠軍賽開放售票，其中晉級女子組4強的北一女中獲得了200個加油區座位。不過卻有家長指控，北一女中家長會將這些座位與加油棒、悠遊卡、應援T-shirt等周邊商品包裝成「北一專屬HBL大禮包」，以5281元的價格販售，與官方冠軍賽門票的售價300元相差懸殊。

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對此，北一女中家長會強調，這是募款活動，而非販售門票。校方也聲明，表示家長會長期以來積極支持籃球隊，這次設計「大禮包」是為了在HBL四強決賽期間為球隊籌集資金，但由於家長直接向媒體投訴，指控家長會高價兜售「大禮包」，造成學校和籃球隊困擾，校方已請家長會暫停此募款活動，並將對已捐款的家長進行退款。

台北市教育局體育及衛生保健科科長吳青娟表示，加油區本就不屬於售票區塊，即便是出自於支持校內球隊發展，仍是不恰當的做法，已向學校了解狀況，並要求停止募款活動。她指出，家長會出於美意但可能執行過程不周延，才導致家長誤會，後續將與相關單位進一步了解處置。

高中體總則表示，每間參賽隊伍的啦啦隊加油席有1100個座位，加油席不需要門票，採取團進團出，由體總與校方代表當場確認人數，並無提供實體票，學校家長會支持球隊的行為是出於善意，但籌款應有更合適的方式。

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