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新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越申請外牆緊急搶修，提出的施工計畫書被都發局退件。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆，都發局要求明日前要排除剝落危險物，新光三越今日下午則表示，已經請專業建築師提出防護施工計畫書。不過，稍早都發局收到後，發現計畫書內根本沒有「施工項目、施工工法、施工動線、施工材料、施工機具」等5項，直接退件。

中市都發局今早指出，新光三越百貨公司意外現場，尚有涉及公共危險部分，為加速險象排除速度，都發局要求該公司應於明（18）日前排除剝落危險物。業者已於2月14日先派遣吊車針對前廣場外牆的危險剝落物進行清理，其餘包括外牆帷幕及鐵件等附掛物，業者於今（17）再派吊車緊急拆除。

新光三越副本部長謝英明指出，事發後這前幾天，已經利用吊車拆除一部分可以拆除的，還有很多必須搭鷹架。已經委請專業建築師配合都發局，把防護計畫做到最好，準備送件，相信很快就會有完善計畫。

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

都發局今日17時許回應，新光三越於13時30分提出建築物外牆整修施工架申請書，都發局已即刻指派專人審查，經查該緊急災害的安全維護尚未檢附建築物外牆搶修施工計畫書(尚缺施工項目、施工工法、施工動線、施工材料、施工機具等)，因此已予以退件，要求新光三越儘速補齊申請書圖文件並向都發局報備。

另有關新光三越爆炸案現場危險物拆除進度，都發局指出，已於2月14日通知新光三越，外牆及附掛物因公安事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查需保存證據外，其餘應立即拆除。另為加速搶災作業維護公共安全，已再度要求新光三越限期於明日前完成危險物排除，危險狀況排除後須檢附專業技師或建築師安全簽證，送都發局備查。

▲▼新光三越,氣爆,營業部副本部長謝英明,。（圖／記者許權毅攝）

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