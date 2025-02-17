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必勝客超狂聯名「牛肉火鍋比薩」新上市！吃得到紅燒、清燉牛肉

▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋推「豪牛宴火鍋比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客聯名富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋推出「豪牛宴火鍋比薩」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台南牛肉湯變成比薩！速食品牌「必勝客」再度大玩創意，找來米其林名店「富錦樹台菜香檳」及旗下「民生輝溫體牛肉鍋」合作，推出超狂聯名「豪牛宴火鍋比薩」，在比薩正中間放了可食用的「芝心圈湯鍋」沖入牛肉湯，搭配一旁雙口味牛肉比薩，沾著吃更添口感，2月18日起搶先於APP販售、2月25日起全門市開賣。

▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋推「豪牛宴火鍋比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲豪牛宴火鍋比薩中間特意製成可食用的「芝心圈湯鍋」沖入牛肉湯。

▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋推「豪牛宴火鍋比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲比薩可以沾著牛肉湯一起吃更添風味。

必勝客推出全新聯名「豪牛宴火鍋比薩」，比薩中間製成可食用的「芝心圈湯鍋」沖入牛肉湯，湯頭採用牛大骨與牛腿骨熬製而成，再加入白蘿蔔、當歸提味，打造台南牛肉湯獨有的清甜感，裡頭也放進牛肉片增加口感。

一旁的雙口味牛肉比薩則選用鮮嫩牛後腿肉結合芝心與帕瑪森起司，有紅燒、清燉2種口味，紅燒牛肉片醬香濃郁，清燉牛肉片則滑嫩順口，無論是單吃或是沾滿中間的牛肉湯通通沒問題。

「豪牛宴火鍋比薩」將於2月18日起至2月24日搶先開放於APP開賣，單點大比薩優惠價429元，也可搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，最低849元起；2月25日起則可在APP、官網、門市販售。

▲▼達美樂推出情人節限定「可可火山披薩」，。（圖／業者提供）

▲達美樂火山披薩推出全新口味「可可火山披薩」。（圖／業者提供）

另外，達美樂超人氣火山披薩近日首度推出甜口味「可可火山披薩」，選用香濃可可熔岩醬作為主角，搭配台灣在地舊北蕉、莫札瑞拉起司、棉花糖組合成的披薩，打造香甜交織的甜蜜口感，售價740元，全門市限量販售，且可享外帶限時5折、370元限定優惠，售完為止。

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