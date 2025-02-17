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企業家的最愛！　鍾鼎藝術曾明楠盛大舉辦藝術節

鍾鼎藝術,楠山藝術節（圖／鍾鼎藝術提供）

▲鍾鼎藝術25週年慶， 舉辦楠山藝術節於台北南山廣場展出，囊括國寶級大師及屢獲大獎的20位優秀藝術家。

圖、文／鍾鼎藝術提供

被稱為台灣藝術經紀第一品牌的鍾鼎藝術走過25週年，極其不易，年後在臺北南山廣場盛大舉辦楠山藝術節，創辦人曾明楠邀請20位藝術家展出5大風格作品，帶動年後第一場藝術盛會。包括國寶級書法大師杜忠誥、國際知名景觀雕塑大師朱魯青、黃河畫家林建、普普藝術的林宗賢、洞察AI趨勢提出「藝術預言」的藝術家彌雅等，展出至2月24日止。

曾明楠從任職於廣告公司時即開始斜槓藝術收藏，見證幾十年來的轉變。他表示，台灣藝術市場面臨嚴重萎縮，過去對於藝術收藏的熱情逐漸消退，尤其當人們以導遊式的方式參觀藝術展覽，並不真正理解作品的情感深意，使得藝術品的欣賞和收藏變得越來越表面化；大家似乎更關注如何展示自己的收藏，而不是深入思考藝術品對自己生活的影響，許多人在社群上分享自己的收藏，卻未曾提及這些藝術品如何啟發他們的生活或教育孩子，這種表面化的分享，使藝術品的真正價值無法被深入理解。

曾明楠本次舉辦大規模的藝術節展覽，希望讓更多人明白藝術是生活的基礎，而不是奢侈品，當藝術進入我們的日常，生活的層次和價值自然會被提升，他強調：「藝術品收藏是一種智慧的選擇，不僅能帶來財富的穩定增值，更是一份長久的精神財富。」

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