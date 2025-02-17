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慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　 北港燈會延長展期至3月2日

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲西螺福興宮舉辦元宵活動。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／雲林報導

元宵節是華人重要的歲時節令，西螺福興宮辦理踩街活動12日當天齊聚千人提著特製小提燈「金芒燈籠」跟著西螺媽祖太平媽駕前隊伍逛迎春燈會燈廊；北港燈會亦深受遊客好評，今年推出千人提燈踩街活動，雲林縣長張麗善宣布2025北港燈會加碼延長至3月2日，讓更多民眾體驗燈會原鄉的文化魅力。

西螺福興宮多年在文化及藝術推廣事努力有目共睹，來自全台各地遊客人潮湧入西螺，不論是在運動休閒相關的馬拉松、自行車賽或大甲媽祖進香的國家重要民俗，經過西螺大橋後都會到福興宮駐駕，足見福興宮的重要性。

西螺福興宮透過AI人流統計，2月12日元宵節當天綜計人流數約11400人。縣府文觀處長陳璧君肯定福興宮對於優質宗教文化付諸的努力，2024年據AI人流統計創下逾620萬人次，順利獲得交通部觀光署登錄為雲林縣的第六個觀光據點，為百年西螺小鎮帶來更多宗教觀光效益。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲西螺福興宮透過AI人流統計，2月12日元宵節當天綜計人流數約11400人。（圖／記者白珈陽翻攝）

縣長張麗善表示，北港自1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今已有60年；「114巳事如意慶元宵-元宵踩街活動」超過27個社團3500位大朋友小一起在元宵節前夕引萬年聖火暨千人提燈踩街，充分展現民俗工藝與創意，讓民眾重拾地方人文風情的趣味，北港小鎮熱鬧滾滾，宛如一座不夜城。
 
張麗善說，北港燈會粼光遶境搭配新春祈福朝拜人潮，已吸引超過422萬人次參與，不少民眾期盼燈會能再增加展期，北港朝天宮與北港鎮公所也建議延長能更加帶動北港觀光發展，經過縣府團隊評估與討論，決定加碼延長至3月2日，與大家共同迎接即將到來的228連假，造訪雲林體驗燈會原鄉迷人魅力。
 

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