罵遊客「小人」　大陸導遊零下13度強迫購物「不買下車」

▲一名成都強迫遊客買高價玉石，否則下車。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸又見低價購物團，一個成都出發的九寨—黃龍3日旅遊團，有導遊在遊覽車上強制要求遊客購買銀製品和玉石，否則就下車，而當時戶外氣溫-13度還下著雪。一名仗義執言的遊客與導遊在車內周旋許久，卻被導遊痛斥是「小人」。

華商報大風新聞報導，這是成都中國旅行社青羊一分社的旅行團，每人交了2000元（人民幣，下同；約合新台幣9003.64）費用，是四川7天遊。第一天去黃龍，女導遊並未強迫購物，但說「今天沒有提成，隨便你們買不買，但是明天到那邊以後得買」。

據遊客轉述，第三天早上7點多，遊覽車在開往九寨溝的路上，她又要求遊客必須購物，就停在岷江無人區20多分鐘。當時在車上有來自東北、陝西西安、浙江和重慶的20名遊客，包括老人和孩子。室外氣溫降到零度以下，還在下雪。

一名遊客說，大家在去九寨溝的線路上，導遊強制要求遊客必須購物，否則就讓車上的人下車。

其中仗義執言的王姓遊客表示，「我們本來以為她（導遊）說的消費是吃的喝的，後面才知道是藏區推銷的銀製品和玉石，那都成千上萬，她讓我們強制消費玉石都是幾千上萬的，誰買得起？」

▲車上有20名遊客，包括老人和孩子。

因此，王先生與女導遊就起了言語衝突。王先生質問「那我問你，你說全程沒有隱形消費，沒有強制消費，是不是？」女導遊反問「誰現在強制你了嗎？」後來有多位遊客回應道「是的，真的，有啊。」

女導遊接著嗆，「我們把旅遊局和110請過來，你打四川省旅遊局的電話。你們可以下車了，我在這下車了，我和師傅都走了」。王先生接著說，「你敢不敢給我簽單子（寫保證書）？你不還是心虛？」女導遊反而痛斥「你不要跟我扯，我不想跟你說，你是小人！」

最後，王先生說，經過這番吵鬧，導遊強制要求遊客購物的目的並未達到，最後大家順利到達目的地，而這名導遊當天下午就離團了。成都市文化市場綜合行政執法總隊發布通報稱，狀況屬實，將依法嚴肅處理。