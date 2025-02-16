快訊／聲納助攻撈到血衣！搜索第11天再撈8人體組織、疑似人骨

▲潛水教練在水底撈出一袋衣物，其中一件疑似沾有血跡。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子張介宗犯下震驚社會的碎屍案，打撈作業在今(16日)邁入第11天，專案小組透過中山大學田文敏副教授的聲納探測系統深入搜索，今日仍有所斬獲，不僅尋獲一袋沾有疑似血跡的衣物，還撈到8塊人體組織、1塊疑似人骨，截至今日已撈到62塊屍塊。

先前中山大學田文敏副教授以聲納探測進行區域搜索，在水下探測出2個圓球狀物體，警光潛水救難協會將此列為今日搜索重點。

▲中山大學田文敏副教授協助以聲納探測器尋找水底屍塊。（圖／記者吳世龍翻攝）

下午1點多，潛水教練李睿勝下水後，於2處不明圓球物體範圍搜索查看，發現一處是石頭和塑膠籃、光碟片，而另一處則發現一袋塑膠袋，裏頭捆了許多衣物，不排除是證物，因此將這袋帶上岸檢查。

專案小組打開塑膠袋，發現裏頭裝了5件衣服、5件褲子，其中一件紅色上衣、一件藍色上衣有明顯被焚燒過的痕跡，且衣服疑似殘留血跡，將帶回鑑識採證，以確認是否與碎屍案相關。而若這真是3名被害人的衣物，那將會是案情重要進展，也可推測張介宗犯案後，曾試圖想要燒毀證物滅跡。

▲警光潛水救援難協會潛水教練下水搜索。（圖／記者吳世龍攝）

此外，人骨遺骸部分仍有收穫，今日於成功橋、金鞏橋、27號碼頭渠底發現8塊人體組織，大小為6*15、3*6、2*7、5*8、4*8、3*6、8*13、2*4，以及一塊2*7疑似人骨。

截至今日，共搜獲62塊屍塊、1塊疑似人骨，其中有35塊DNA與林姓婦人相符、2塊DNA與張姓婦人相符，另有25塊屍塊待明日法醫相驗後，再採檢體送DNA實驗室鑑驗。警方持續打撈，盼蒐集更多生物跡證，來確認碎屍魔張介宗的犯行。