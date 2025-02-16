新北翁要到龜山打槌球　騎電動車拋錨！警載返警所通知家屬

▲新北市男子騎電動車來桃園打槌球半途刁車，員警獲趕往處理（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市83歲余姓男子熱愛打槌球運動，應友人邀約打槌球，駕駛電動四輪車一路由新莊區騎至桃園市龜山區，半途愛車拋錨動彈不得；員警獲報到場處理，初步檢修始終發不動，先載余男回派出所休息，再通知其兒子至派出所領人及處理後續問題。

▲▼拋錨的電動車經檢查仍無法啟動，員警只好將余男載回警所並通知家人帶回。（圖／龜山警分局提供）

昨日12時許，龜山分局大埔所警員洪承揚、許景清執行巡邏勤務時，接獲龜山區青山路二段往林口方向一台電動四輪車停在路旁影響交通，員警到場處理，經查為新北市余姓男子平時以電動四輪車作為代步工具，最近幾年喜歡槌球運動，應友人邀請至龜山區打槌球，駕車從新北市新莊區前來龜山，路途中愛車突然拋錨卡在路邊。

員警初步檢查車輛發現無電力又無法解決故障問題，現場來往車輛非常多，決定將車輛推至適當地點，先將余男載回所內休息，也順利聯繫上余男兒子前來派出所帶回父親，家屬非常感謝員警保護父親安全。大埔派出所所長劉翁宇呼籲，民眾騎乘電動車要注意電量、定期檢查，才能預防或減少在路上行駛中拋錨的機會；如果發生類似情形請打報案專線110，請求警方協助。