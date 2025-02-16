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社會 社會焦點 保障人權

短裙女無照騎改裝車衝北宜！與警玩躲貓貓下場曝　還害到乾媽

記者陸運陞／新北報導

新北市近期氣候難得放晴，北宜公路吸引許多前往賞景、跑山的民眾。昨天（15日）下午，一名少女騎乘改裝機車，又無照駕駛來北宜朝聖；警員發現上前攔查時，少女不但加速逃逸，還不斷迴轉躲避警方查緝，最後躲進人潮眾多的財茂彎，仍被眼尖的警員發現，不但開出近5萬元罰單，機車也被警方扣留。

▲李姓少女因無照駕駛、改裝機車又不服攔查，遭警員開出5張罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員在財茂彎發現無照少女，並喝斥質問「我是不是攔你兩次」。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在桃園龜山地區的17歲李姓少女，昨天下午與朋友相約前往北宜公路跑山，但少女卻堅持無照騎乾媽的機車赴約；抵達北宜公路時，少女在32.2K處準備迴轉時，巡邏警員發現機車未安裝照後鏡，示意下車熄火接受攔查，但少女卻心虛的加速逃逸，隨後警員又在30.6K發現，少女則迴轉加速逃逸。

▲李姓少女因無照駕駛、改裝機車又不服攔查，遭警員開出5張罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員在財茂彎發現穿短裙、馬靴的李姓少女(紅圈)。（圖／記者陸運陞翻攝）

最後為了逃避查緝，少女躲入許多車友聚集的財茂彎內，但仍被警員一眼發現，穿著短裙、馬靴裝作若無其事的少女，警員上前喝斥「下車，我攔你兩次了！」，少女才睜著大眼接受稽查。

警方針對少女無照駕駛、未裝設照後鏡、未裝設後反光片、排氣管變更未登記、不服取締，以及允讓駕駛人無照駕駛共6張罰單，少女不但恐遭罰最低36700元，也讓借車的乾媽因此苦吞12000元罰金，並當場扣留該輛改裝機車，待乾媽繳納罰金後領回。

▲李姓少女因無照駕駛、改裝機車又不服攔查，遭警員開出5張罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員發現少女機車未安裝照後鏡，示意熄火接受稽查，少女卻兩次逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

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