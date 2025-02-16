赴《藍色珊瑚礁》取景地度蜜月！妻全身傷喪命　夫判終身監禁

▲夫妻新婚5個月度蜜月，新娘卻遍體鱗傷被毆打致死。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州一對新婚夫妻飛往南太平洋島國斐濟，在電影《藍色珊瑚礁》（Blue Lagoon）取景地度蜜月，但這趟本該甜蜜的旅程最終卻鬧出人命，新娘被41歲丈夫毆打，遍體鱗傷倒臥血泊死亡。如今男子被判處在斐濟監獄終身監禁，須服刑18年之後才可申請假釋。

美聯社、紐約郵報報導，41歲男子布萊德利（Bradley Robert Dawson）2022年與36歲新娘克莉絲特（Christe Chen Dawson）交往，短短26天後就閃婚，兩人膩在一起甜蜜無比。

▲兩人交往後閃婚。（圖／翻攝自IG）

然而這一切就在前往斐濟度假村度蜜月時變調，布萊德利在喝醉酒之後攻擊克莉絲特，事後逃離小島，隨後被逮捕。克莉絲特則是被發現倒臥血泊，身上多處受傷，包括頭部鈍器傷。飯店工作人員透露，克莉絲特陳屍在客房浴室，靠在馬桶上，身上全是碎玻璃。

驗屍報告顯示，克莉絲特雙眼與嘴部周圍嚴重腫脹，右臂多處瘀傷與割傷，背部還有一處大傷口。飯店人員透露，曾聽到這對夫妻的爭吵聲，且隔日早餐與午餐都沒有出現。

▲布萊德利被判終身監禁，至少服刑18年才能申請假釋。（圖／翻攝自IG）

針對此案，法官哈姆札（Riyaz Hamza）12日表示，布萊德利無視妻子克莉絲特的性命與人身自由，「事發後，你做出的行為令人震驚，在對死者造成嚴重且危急生命的傷害之後，選擇逃離犯罪現場，留下死者一人」，判處布萊德利終身監禁，且至少要服刑18年才能申請假釋。

布萊德利始終否認指控，宣稱妻子是酒醉摔倒，致命傷也是她自己造成，其辯護律師稱，布萊德利並未受傷，不存在與妻子發生肢體衝突的狀況。布萊德利可在30天內提出上訴。